Kurt combineert tatoeëren met schilderkunst in nieuwe zaak: “Geoefend op eigen lichaam”

Zeven jaar geleden sloeg het noodlot toe voor Kurt Vanmullem (43). Als chef-kok werkte hij in de verfijnde keuken, maar toen hij zijn rug brak was het einde verhaal. Kurt sloeg een andere weg in en opent op 1 februari zijn tattooshop in de Oostendse Ooststraat. Hij gaat er niet alleen tatoeëren, maar ook schilderen. “Volgende week start ik aan een groot portret van Arno”, klinkt het.

Kurt heeft altijd al een passie gehad voor koken en werkte als chef-kok in de gastronomische keukens van enkele Brugse restaurants. Dat deed hij tot hij bij een ongeval zijn rug brak. “Na het ongeval kon ik geen 13 uur meer recht staan om in de potten te roeren”, vertelt Kurt.

“Jammer, want koken was en is op vandaag nog steeds mijn grote passie. Of ik het koken dan mis? Eigenlijk niet, want thuis kook ik nog steeds op dezelfde gastronomische manier en dat helpt me wel om het te plaatsen. Mijn vriendin, die zelf ook nog chef-kok is geweest, en ik, vechten om te mogen koken.”

Tekenkunsten

Kurt sloeg zeven jaar geleden aan het tekenen, nog zo’n passie van hem. “Uiteindelijk besloot ik mezelf te leren tatoeëren”, vervolgt Kurt. “Ik oefende daarbij in mijn ziekenhuisbed vooral op mezelf. Ooit ben ik begonnen op mijn been en ondertussen staan heel wat lichaamsdelen van mij vol tattoos. Je moet ergens oefenen, toch? Tatoeëren is een vorm van kunst, want je tekenkunsten zijn de basis van alles.”

Enkele jaren geleden opende Kurt al een kleinschalige tattooshop in de Wittenonnenstraat, maar daar was amper plaats om zijn andere hobby uit te oefenen. “Ik ben tijdens de coronacrisis, toen we onze deuren moesten sluiten, beginnen schilderen. Vooral portretten en dieren zijn mijn ding wel. De manier hoe je die tot leven kan laten komen is fantastisch.”

Arno

“Ik wou mijn werken uiteindelijk in mijn zaak hangen, maar daar was amper plaats voor. Daarom wou ik een grotere locatie vinden en die vond ik uiteindelijk in de Ooststraat 63. Hier is er ruimte om mijn kunstwerken tot hun recht te laten komen. Ik maak trouwens ook maskers en sculpturen. Volgende week start ik met een groot portret van Arno. Ik ga die schilderen voor het raam zodat iedereen mee kan volgen”, aldus Kurt.

Kurt wil in de toekomst, samen met zijn vriendin, toch nog een restaurantje openen in de badstad. “Kleinschalig en niet om er zelf in te staan, maar om mijn kennis over te brengen op anderen”, duidt Kurt. “Ik ga echter altijd blijven tatoeëren en schilderen.” Op zaterdag 4 februari houdt Kurt een feestje ter ere van de opening van de zaak. De opening van de zaak zelf is voorzien op 1 februari.