Kursaal Oostende vlamt samen met concertpromotoren voor De Warmste Week

In de aanloop naar Kerstmis vindt opnieuw De Warmste Week plaats. Om dit hartverwarmende initiatief te steunen, zet Kursaal Oostende samen met een aantal concertpromotoren een unieke actie op touw. Van 4 tot en met 17 december gaat voor elk verkocht ticket één euro naar #DWW23.

“De Warmste Week staat dit jaar in het teken van ‘opgroeien zonder zorgen’, een thema naar ons hart”, aldus burgemeester Bart Tommelein. “De kinder- en jeugdjaren vormen een periode van groei en ontplooiing, maar evengoed van kwetsbaarheid. Net daarom is het van cruciaal belang dat elke peuter, kleuter en jongere zich veilig en goed omringd voelt. Helaas krijgt niet iedereen van in de wieg dezelfde kansen. Reden genoeg voor het Kursaal om samen met Greenhouse Talent, Concertevents, Ballets.be, Blue Sky Concerts en Show-Time, een steunactie op poten te zetten. Voor elk verkocht ticket, tussen 4 en 17 december, schenken wij 1 euro aan de Warmste Week.”

Voorstellingen

“De shows van Carmina Burana, Dana Winner en Joe Bonamassa vlammen alvast mee. Naast deze drie toppers zijn er nog meer deelnemende voorstellingen”, stipt Marketing Manager Kateryna Kroshka aan.

“We nodigen iedereen uit om een kijkje te nemen op www.kursaaloostende.be/warmsteweek. Door tickets te boeken voor jouw favoriete concert, help je geld in te zamelen voor het goede doel. We zijn ervan overtuigd dat we samen het verschil kunnen maken om kansarmoede bij kinderen en jongeren tegen te gaan. Daar zetten wij graag mee onze schouders onder.”