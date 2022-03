Kursaal Oostende draait weer op volle toeren

In het Kursaal draait alles weer op volle toeren. “We zullen op negen maanden in 2022 evenveel shows hebben als in een gewoon jaar”, luidt het tevreden. Tal van nieuwe concerten werden aangekondigd. Deze zomer komt er geen musical, maar een grote expo.

“Sinds de heropening begin februari waren hier al uitverkochte zalen voor Arno, Bart Peeters en Frank Boeijen. In april vinden hier gedurende 27 dagen activiteiten plaats. Sinds de heropening zijn hier 30 procent meer events en concerten dan in een gewoon jaar”, duidt adjunct-directeur Gwen Nys. Marketing manager Kateryna Kroshka: “Uiteraard gaat het voor een deel over uitgestelde concerten, die nu een nieuwe datum krijgen. Maar wekelijks zien we ook nieuwe boekingen. Op twee weken tijd hebben we tien nieuwe shows aangekondigd. Het gaat niet enkel om eigen producties, maar ook promotoren bevestigen wekelijks nieuwe namen of komen ons opzoeken om data te reserveren.” Tot het einde van het jaar zijn er in het Kursaal nu 110 evenementen, op negen maanden evenveel als anders in een heel jaar.

Geen musical

Ook de zomer kondigt zich goed aan : een reeks optredens en de komst van Theater aan Zee. “We hebben ook een traditie van een grote internationale en langlopende show in de zomer. In het verleden waren hier tal van musicals te gast. De show die we in 2021 voorzien hadden, is uitgesteld, maar past dit jaar niet in hun planning. Die houden we in petto voor de toekomst. Het is ook te krap om nu nog een grote show te boeken omdat het ook moet passen in de tournee van dat gezelschap. Er komt wel een grote zomerexpo voor gezinnen. Zo zal er elke dag wat te beleven zijn. Vorig jaar haalden we met de Meer Weer – expo toch meer dan 30.000 bezoekers. De expo rond FC De Kampioenen in 2019 lokte meer dan 40.000 bezoekers. De belevingsexpo die we in 2022 willen brengen, zal wellicht meer dan 50.000 bezoekers lokken. De titel maken we eerstweeks bekend.”

Een ander belangrijk onderdeel van de werking van Kursaal Oostende zijn de congressen en events voor bedrijven. “De voorbije weken zijn er erg veel last-minute aanvragen om zalen te huren voor april, mei en juni. Dat is opvallend omdat die bedrijfsactiviteiten toch meestal een jaar op voorhand geboekt worden”, zegt Kateryna. Voor de business-to-business-activiteiten op langere termijn lopen de boekingen trager. Die sector is ook nog veel bezig met verplaatste evenementen. Congressen, zoals dat van de vroedvrouwen van NVKVV of de tandartsen, keren ook terug naar het Kursaal.”

Positieve vooruitzichten

“Als er geen lockdowns of maatregelen komen, dan krijgen we een goed jaar in het Kursaal qua evenementen, vergelijkbaar met andere jaren. Voor de ticketverkoop en het aantal bezoekers moet er toch nog wel een weg afgelegd worden. Het publiek vindt ook de weg terug. Het heeft nog wat tijd nodig, maar we merken een duidelijk verschil met de boekingen van pakweg twee maand geleden. De toeschouwers die komen, zijn heel tevreden dat ze weer kunnen genieten van shows en concerten.” De boekingen voor concerten van internationale sterren, zoals Engelbert Humperdinck (april) of Billy Ocean (september), lopen bijzonder goed.