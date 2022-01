Kunstwerk van Permeke in Knokke-Heist tot eind maart beschermd door tent

Het bronzen werk Marie-Lou van Constant Permeke, dat te bezichtigen is op de Canadasquare in Knokke-Heist, is in een doorzichtige tent geplaatst ter bescherming tegen de gure weersomstandigheden.

Marie-Lou had namelijk last van bronspest, zo meldt het gemeentebestuur. De tent zal tot eind maart blijven staan.

In samenspraak met het Middelheimmuseum van Antwerpen werd Marie-Lou al behandeld tegen bronspest en kreeg ze een nieuwe, beschermende waslaag. (MM)