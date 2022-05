Kunstwerk siert hernieuwde Dorpsstraat in Jabbeke

Zondag werd de Dorpsstraat Jabbeke feestelijk heropend, met als kunstig surplus de onthulling van het monumentaal kunstwerk ‘de val van het paard’ van Livia Canestraro. Straks komt er nog meer zuurstof voor de Dorpsstraat, een aantal visuele pijnpunten verdwijnen en de molen van Kerrebroek staat op de renovatielijst.

De Dorpsstraat biedt al jaren een verpauperde indruk, met oude en vaak verwaarloosde woningbouw. De vele lokale handelszaken trokken in de voorbije decennia weg. Met de heraanleg van de Dorpsstraat in zicht vonden en vinden handelszaken opnieuw de weg naar de Dorpsstraat. Centraal in de renovatie van de Dorpsstraat staat de leefbaarheid van de straat, met kwaliteit en gezelligheid voor de zwakke weggebruiker. De opening was dan ook een volksfeest, met de voorstelling van het marmeren kunstwerk van de Jabbeekse Livia Canestraro.

Jabbekebeek

“De gemeente neemt al jaren enkele kernversterkende initiatieven waarbij ook het uitzicht van de dorpskernen een belangrijk aandachtspunt was”, zegt burgemeester Frank Casteleyn, indertijd zelf de stuwende kracht achter de dorpskernvernieuwing van Snellegem. “Zo ook in de centrale gemeente Jabbeke. Naast de heraanleg van de Dorpsstraat en de renovatie van de molen van Kerrebroek wordt er in de dorpskern ook gewerkt aan een groen-blauwe dooradering doorheen het bebouwde weefsel: water en groen. Een belangrijk initiatief hierbij is dat de ingekokerde Jabbekebeek terug wordt opengelegd en een wandelstructuur langs deze waterstructuur wordt gerealiseerd. In het nieuwe en aanpalende centrumpark werd zelfs een beekvijver gerealiseerd in het kader van de waterbeheersing. Deze Jabbekebeek is onlosmakelijk verbonden met het ontstaan van Jabbeke. Jabbeke ontleent zijn naam aan het Saksische ‘iat’ wat een doorlaatbare plaats was in een ‘beke’. Deze plaats bevond zich op het snijpunt van de Jabbekebeek en de vroeg Middeleeuwse verbinding langs de duinengordel tussen Maldegem en Oudenburg.”

De val

Op deze specifieke plaats werd zondag een kunstwerk onthuld dat naar dit ontstaan verwijst. Het beeld is een werk van de Jabbeekse kunstenares Livia Canestraro en heeft de naam ‘Maria van Bourgondië’. Inmiddels werd het al herdoopt naar het minder omstreden ‘de val van het paard’. Het kunstwerk verwijst immers naar het jachtongeval van de hertogin in 1482, waarbij ze overleed na een val van haar paard. Dit gebeurde nadat ze een beek oversprong in de uitgestrekte wouden van het kasteel van Wijnendale.

De heropening van de Dorpsstraat moet het begin zijn van een hernieuwde dynamiek

Maar ook voor Jabbeke was er destijds een legende in die zin. Het beeld werd al 15 jaar terug gemaakt door Canestraro, samen met haar echtgenoot Stefaan Depuydt. Het werk is uitgevoerd in carraramarmer, weegt maar liefst 7 ton en is drie meter hoog. Zeker nadat de verdere plannen in de Dorpsstraat uitgevoerd zullen worden, zal dit beeld de blikvanger worden van een hedendaagse Dorpsstraat.

Toekomstplannen

De bakstenen elektriciteitscabine naast de kerk, waar het beeld nu voor staat, verdwijnt waardoor er een veel mooier zicht op de Jabbekebeek zal ontstaan. Deze beek die door de bebouwing indertijd ondergronds werd gebracht, zal nu dwars op de Dorpsstraat voor een mooi plaatje zorgen. Daarnaast is er de intentie om de begraafplaats aan de kerk in de loop van de tijd te laten uitgroeien tot een belevingspark met het aanhouden van een aantal cultuurhistorische graven, de grafzerk van Permeke voorop. En ook aan de overzijde van de Dorpsstraat komen er impulsen. Straks beslist men over de aankoop van de woning Dorpsstraat 18 recht tegenover het standbeeld. De woning zou verdwijnen en de vrijgekomen open ruimte zou worden omgetoverd tot een groene oase in een dichtgebouwde Dorpsstraat. Ook daar wordt de Jabbekebeek getoond en komt er een wandellus. Hierdoor ontstaan er een wandelweg van Noord tot Zuid doorheen het dorpscentrum. Allemaal zaken die de Dorpsstraat en het centrum van Jabbeke een meerwaarde geven. “De heropening van de Dorpsstraat moet het begin zijn van een hernieuwde dynamiek”, besluit burgemeester Casteleyn.