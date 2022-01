Kunstwerk op marktplein in Oudenburg verhuist naar tuin Ipso Facto

Het beeld Zee Polder Zand, dat nu op het marktplein staat, krijgt in overleg met kunstenaar Marf een nieuwe plaats in de tuin van cultuurcomplex Ipso Facto.

“Binnenkort starten daar werken om het plein vlakker te maken en daarom dient het beeld te verhuizen”, legt burgemeester Anthony Dumarey uit.

Naast de horecazaken zijn ook de markt- en foorkramers vragende partij om het plein beter in te delen. “Om de wekelijkse woensdagmarkt aantrekkelijker te maken, spelen we graag in op de vraag van de marktkramers en ook voor de kermissen van juni en augustus zal een vlakke markt meer mogelijkheden bieden”, aldus Romina Vanhooren, schepen van Markten.

Stijn Jonckheere, schepen van Cultuur, benadrukt het belang om voor het beeld van Marf een mooie locatie te zoeken en verzekert dat er met de nodige zorg zal worden omgesprongen. Die mooie locatie is intussen gevonden, zo werd woensdagavond op de gemeenteraad bekendgemaakt: het wordt de tuin van cultuurcentrum Ipso Facto.