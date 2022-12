Kunstwerk en herdenking in kader van Wereldlichtjesdag

Op zondag 11 december herdenkt de hele wereld alle overleden kinderen. Ook Oostende neemt deel aan Wereldlichtjesdag en organiseert een herdenkingsmoment op de stedelijke begraafplaats in de Stuiverstraat.

Met dit gebaar wil de stad ouders een hart onder de riem steken. Als vorm van troost wou Oostende ook graag een herdenkingsmonument installeren op de stedelijke begraafplaats aan de Stuiverstraat. Leerlingen van de Kunstacademie aan Zee konden een ontwerp indienen voor een sculptuur of installatie die vervolgens drie jaar blijft staan. De jury koos voor het werk ‘Sterrenkind’ van Mirei Bonte. Het open karakter, de relatie met het spelende kind, de verwijzing naar het spontane en het gebruik van kleur bij de installatie, werden positief onthaald.

Het herdenkingsmoment in het kader van Wereldlichtjesdag vindt plaats op zondag 11 december om 19 uur. Leerlingen van het Conservatorium aan Zee zorgen voor een ingetogen muzikale begeleiding en er is muzikale omkadering van Canta onder leiding van Filip Devisch. Iedereen is welkom.