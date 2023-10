Kunstwerk ‘Benjamin’ komt thuis in voormalig dierenparkje in Wenduine

De herinrichtingswerken aan het voormalige dierenparkje in Wenduine zitten mooi op schema. Vrijdagvoormiddag kreeg het kunstwerk ‘Benjamin’ er al zijn definitieve stek, de rest van het park zou nog voor het einde van het jaar klaar moeten zijn.

Het voormalig dierenparkje ter hoogte van Park Leopold II ondergaat momenteel een grondige opknapbeurt. Schepen voor Leefmilieu Hilde Dhont: “Het park wordt omgevormd tot een echt buurtpark, met een petanquebaan, bankjes, speeltoestellen én een volière met vogels. De werken lopen vlot: de nieuwe paden zijn ondertussen aangelegd en de speeltoestellen worden ook eerstdaags geplaatst. Daarna wordt de beplanting aangelegd.”

Kunsttriënnale Beaufort

Vrijdag kreeg ook het imposante beeld ‘Benjamin’ zijn definitieve plek in het park. Het beeld van de Belgische kunstenares Maen Florin werd door de gemeente aangekocht in het kader van de Kunsttriënnale Beaufort.

Het stond eerst in de duinen nabij het voetbalveld van Wenduine, maar het was al van bij het begin de bedoeling om het beeld na de heraanleg in het parkje te plaatsen.

Tijdens de werken kreeg het een tijdelijk plaatsje op de rotonde ter hoogte van de Manitobahelling, maar daar komt volgend jaar een nieuw kunstwerk van Beaufort 2024. Het beeld met zijn kenmerkende lange oren, dat maar liefst 2.400 kg weegt, werd vakkundig verplaatst door de gespecialiseerde firma Helix Art & Technics.

Duingebied

Niet alleen het voormalig dierenparkje in Wenduine, maar ook het stuk duinen tussen de Koninklijke Baan, de Leopold II-laan en de Rotonde en de nabijgelegen parking worden heringericht.

Deze heraanleg is een gezamenlijk project van de Vlaamse overheid, die eigenaar is van het duingebied, en de gemeente De Haan. Het duingebied ging net voor de zomer al opnieuw open. Hier is het wandelpad opnieuw aangelegd, waardoor het nu beter toegankelijk is. Er werd ook heel wat onthard en de invasieve uitheemse beplanting werd verwijderd.

Spioenkop

“Er ligt ook een nieuw uitkijkpunt, waar wandelaars kunnen genieten van het zicht op de zee en de duinbossen. Ook de karakteristieke Spioenkop werd opgefrist met nieuwe verflaag, en tot slot wordt de parking nog vernieuwd”, zegt cultuurschepen Rudi Catrysse.

Behalve meer dan twintig extra parkeerplaatsen, komen er ook drie laadpunten voor elektrische voertuigen en fietsenstallingen. Het fietspad dat over de parking loopt en de Leopold II-laan met de Koninklijke Baan verbindt, wordt opnieuw aangelegd.