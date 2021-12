Kunstveiling voor kansarme leerlingen brengt bijna 6.000 euro op

De online kunstveiling voor het Hulpfonds Fernand Cornelis van de Ieperse middelbare school Heilige Familie is afgelopen: 49 van de 69 werken werden verkocht voor in totaal 5.663 euro. Het geld komt kansarme leerlingen ten goede.

“Dat is boven de verwachtingen en ronduit fantastisch, zeker voor een eerste keer”, reageert schooldirecteur Hans Debel enthousiast. “Het afkloppen van de veiling was nog ongelooflijk spannend, want blijkbaar zaten er bieders klaar om nog op het laatste moment hun slag te slaan. Zo is het werk van ex-collega Karin Vandenabeele, een beeldje uit keramiek van Fernand dat vooraf weinig interesse kreeg, afgeklopt op 600 euro na 21 biedingen. Met de gewaardeerde hulp en gulheid van de kunstenaars, bieders, kopers en veilinghuis ArtAuction.Online uit Meulebeke hebben we een heel mooi startkapitaal verzameld, waar Fernand fier op zou zijn.” (TP)