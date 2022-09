Kunstveiling Viva Sara brengt 65.000 euro op voor het goede doel

Elk jaar organiseert koffiebranderij en theepakkerij Viva Sara een kunstveiling voor het goede doel. Dit jaar bracht die veiling maar liefst 65.500 euro op, budget dat zal besteed worden aan kansarme jongeren in Kortrijk. “Een onverhoopt succes, zeker als je weet dat in deze economisch onzekere tijden veel bedrijven de vinger op de knip houden”, aldus initiatiefneemster Catherine Deprez-Pettyn.

Het concept van de jaarlijkse kunstveiling van Viva Sara is intussen genoegzaam bekend. Mater familias Catherine Deprez contacteert een aantal opkomende en gevestigde hedendaagse kunstenaars met de vraag of ze rond een centraal thema een kunstwerk willen maken om de opbrengst ervan vervolgens weg te schenken voor het goede doel.

Dat thema was dit jaar de jutezak. “Niet alleen het materiaal waarin veel koffiebonen wereldwijd vervoerd worden, maar ook het symbool voor Sinterklaas waar jammer genoeg niet elke Kortrijkse jongere kan van genieten”, duidt Catherine.

Net als andere jaren kon Catherine een indrukwekkende lijst van hedendaagse kunstenaars voorleggen, gaande van Danielle Van Zadelhoff over DD Trans tot Isidoor Goddeeris of van Klaas Rommelaere tot Leo Copers. Zij gingen allen met een jutezak aan de slag, hetgeen in de smaak viel bij heel wat kunstkenners en -liefhebbers.

Op de kunstveiling bij Wijnen De Clerck werd uiteindelijk een indrukwekkend totaalbedrag van 65.500 euro opgehaald. “Eerlijk? We hadden niet verwacht dat het zo’n vlucht zou nemen”, zegt Catherine. “Niet alleen hadden we minder kunstwerken dan vorig jaar, ook de avond zelf kwamen de biedingen maar traag op gang. Maar onder het amusante vakmanschap van veilingmeester Jan Leysen werd het toch nog een onvergetelijke avond. Het doet deugd om in deze bizarre economische tijden – met stijgende energieprijzen, maar ook met een groeiende onzekerheid – vast te stellen dat ondernemers met het hart op de juiste plaats blijkbaar niet besparen op hun sociaal engagement.” De verzamelde middelen worden het komende jaar zorgvuldig besteed aan projecten die ingezet worden om Kortrijkse jongeren in kansarmoede te helpen. Hiervoor werkt Viva Sara nauw samen met vzw De Kier.

Catherine Deprez en het team van Viva Sara houdt eraan iedereen te danken voor hun engagement, zowel kunstenaars als kopers van een kunstwerk.