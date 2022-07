Kunstparcours Rook met dertig artiesten

Tot halfweg september loopt het tweede deel van de grote zomerexpo in en rond het Nationaal Tabaksmuseum in Wervik. Naast de tijdelijke tentoonstelling Berookt in het museum is er nu ook een kunstparcours Rook met onderweg werken van een dertigtal multidisciplinaire artiesten, die elk op hun eigen manier de nevelige thematiek verbeelden. Curatoren zijn net zoals voor Berookt kunstenaars Charlot Winne uit de Ooievaarstraat en Tom Van Ryckeghem uit de Molenstraat.

De fietsers of wandelaars komen voorbij verrassende opstellingen en installaties van actuele kunst. Er zijn onderweg ook binnenlocaties: de Sint-Janskapel op de Steenakker en wat verderop de kapel van de Grauwe Zusters en enkele klaslokalen in de voormalige jongensschool in de Beselarestraat in Geluwe. De twee curatoren exposeren in de gewezen jongensschool. Er is werk van zowel lokaal talent als (inter)nationaal gerenommeerde namen. Zoals van Panamarenko zaliger en Wim Delvoye, die opgroeide in Wervik. Hun werken zijn te zien in de Sint-Janskapel.

Ook veldkapelletjes

Ook een drietal veldkapelletjes behoort tot het kunstparcours. Op het recreatie-eiland De Balokken langs de Leie zijn er zeven kunstwerken terug te vinden. Blikvangers bevinden er zich ook aan enkele grote gevels. Zoals op de Vrijdagmarkt aan de kant van de Leie, de voormalige tabaksfabriek Arvic in de Speldenstraat en aan een loods op het jaagpad langs de Leie, vlak bij de Leiekaai.

“Letterlijk gaan we uitbreken in onze stad op verschillende locaties”, aldus schepen van Cultuur Bercy Slegers (CD&V). De fietslus start aan het Nationaal Tabaksmuseum in de Koestraat. “Langs het recreatie-eiland De Balokken gaat het over de grens naar Wervicq-Sud”, zegt curator Tom Van Ryckeghem. “Nadien gaat het terug langs Wervik naar Kruiseke en Geluwe. Een voor een creëren de artiesten fantastisch werk.”

Bezoekersgids

Het kunstparcours is 28 kilometer lang en volgt diverse fietsknooppunten. Bij de kunstwerken staan er geen namen van de artiest vermeld. Er is een gratis mooie bezoekersgids met de route en alle info over de locaties en de kunstenaars beschikbaar. Later komt er ook nog een gratis boek uit.

Het kunstparcours is te bezoeken op vrijdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 14 tot 18 uur. De bezoekersgids met trajectkaart is te downloaden op www.wervik.be/rook (klik op het fietsicoontje) of af te halen aan de balie van het Tabaksmuseum, het startpunt van de fietsroute. In het museum werd tijdens Berookt kunst in de vaste collectie geïntegreerd.

Te noteren is ook het derde en laatste deel met Gerookt, een cartoonwandeling uitgewerkt door ereburger André Nollet, die opgroeide in Wervik en al heel lang in Gent woont. Samen met 13 collega’s exposeert hij van 7 oktober tot 6 november. (Erik De Block)

Info: www.wervik.be/rook.