Kunstkring pakt uit met kunstmarkt op nieuwe datum

De Kunstkring pakte in het kader van de 11-juli viering in Sint-Eloois-Winkel uit met een kunstmarkt in het centrum van Sint-Eloois-Winkel. De kunstmarkt ging in het verleden telkens door op 15 augustus tijdens het evenement ‘Plein op Stelten’ in Rollegem-Kapelle.

Dat evenement focust nu echter op optredens waardoor de Kunstkring op zoek ging naar een nieuwe datum voor haar kunstmarkt. Die vond het op 10 juli.

Terwijl Davidsfonds-Cultuurwinkel de omgeving van de L!NK amuseerde met verschillende optredens, pakte de kunstkring ook met enkele optredens uit en kon men nabij ruim 30 standen de vaardigheden en kunstwerken van tal van kunstenaars en hobbyisten bewonderen. (BF)