Kunstenfestival Watou pakt uit met festivalbier: “Hoppig en verfrissend biertje”

Naast kunst en poëzie proeven, kan je dit jaar op Kunstenfestival Watou voor het eerst ook het festivalbier proeven. Een biertje gebrouwen door Deca Brouwerij uit Woesten naar recept van de Poperingse Brouwerij De Plukker.

Het kunstdorp Watou is tot zondag 3 september het kloppend hart waar kunst en poëzie samenkomen tijdens de nieuwe editie van Kunstenfestival Watou met als slagzin /kom.po’zi.ci.co/, ofwel compositie. Dertig kunstenaars en twintig dichters zorgden voor nieuw in situ werk. Nieuw dit jaar is het eigen festivalbier. “Het is een blond bier van 4.5% gebrouwen door Deca Brouwerij naar een recept van Brouwerij De Plukker. Het is een hoppig, licht en verfrissend biertje”, zegt projectcoördinator Annemie Mourisse.

Arrangement

“Het biertje kwam tot stand in samenwerking met Toerisme Poperinge, naar aanleiding van het logies arrangement. Wie in Poperinge overnacht, kan een festival-arrangement boeken en krijgt een pakket met streeklekkers, Watou-postkaarten van Iwert Bernakiewicz – kunstenaar-fotograaf die nachtshots maakte van Watou –, een bezoekersgids, gratis toegang tot Hopmuseum, twee festivaltickets, Westhoek Voordeelpas en dus ook het festivalbier. Dit arrangement is nieuw in het aanbod en loopt goed, zeker voor herhaling vatbaar. Dit jaar doen er al 25 logiesverstrekkers aan mee”, legt Annemie uit.

Festivalshop

“Het bier kan gekocht worden in onze festivalshop, Watouplein 12, maar ook bij Toerisme en in het Hopmuseum. Bij ons in de festivalshop verkoopt het bier vlot.”