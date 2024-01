Kunstencentrum Kaap zoekt architect voor totale make-over van De Groenplaats in Brugge

In het licht van zijn recente erkenning en subsidieverhoging zoekt Kunstencentrum KAAP naar een architect via De Vlaamse Bouwmeester om zijn hoofdkantoor en residentenplek De Groenplaats in Brugge onder handen te nemen.

In Oostende heeft KAAP een centrale locatie op de zeedijk, in Brugge is er De Werf en De Groenplaats, deze laatste ontstond als een project tijdens Brugge Culturele Hoofdstad in 2002 – maar is intussen sterk verouderd. De Groenplaats in Brugge is in eerste plaats een residentieplek voor artiesten maar functioneert ook als hoofdkantoor van het kunstencentrum.

Duurzaam

“Onze ambitie is om De Groenplaats niet alleen te transformeren tot een dynamisch en duurzaam hoofdkwartier waar 15 collega’s aan een spannend cultureel programma voor zowel Brugge als Oostende werken, we willen we het eveneens een solide thuisbasis maken voor de vele artiesten die hier komen werken aan een nieuwe voorstelling of plaat”, legt Rolf Quaghebeur, directeur van KAAP, uit.

Het huidige gebouw in de Groenestraat is een product uit 2002, toen Brugge de Culturele Hoofdstad werd. Het is intussen verouderd en voldoet op verschillende vlakken niet meer aan de de plannen die KAAP er heeft. “Daarom doen we een open oproep aan architecten(bureaus) via de Vlaamse Bouwmeester. Bedoeling is om De Groenplaats uit te bouwen tot een duurzaam en levendige plek te maken. De huidige site moet niet alleen op bouwtechnisch vlak worden aangepakt: er is nood aan een performant hoofdkwartier met productie- en residentiefaciliteiten en plaats voor kleinschalige presentaties”, aldus Rolf Quaghebeur.

Troosteloos

Hoewel de site potentieel heeft en KAAP in zijn werking streeft naar een grote verwevenheid met de stad en haar bewoners, biedt het huidige besloten, geasfalteerde binnengebied een troosteloze aanblik. “De vernieuwde Groenplaats moet niet alleen een inspirerende plek zijn voor kunstenaars maar ook een openbare ruimte voor buurtbewoners en bezoekers”, vervolgt de directeur van KAAP.

De keuze om in het stadscentrum te blijven, is bepalend voor het project. De verwevenheid met en openheid naar de buurt is erg belangrijk bij de transformatie. “De site is ingebed in een wijk met kleine woningen, veelal zonder eigen buitenruimte. KAAP wil daarmee aansluiten bij het stadsvernieuwingsproject De Stadsrepubliek, dat door slim en multifunctioneel ruimtegebruik een stadsportaal wil realiseren en de dynamiek van de Sint-Jakobswijk wil versterken”, aldus Rolf Quaghebeur.

Ontmoetingsplek

De Groenplaats zal zich dan ook openstellen voor buurtbewoners als speelplek, ontmoetingsplek en gedeelde tuin. Daarom is een toegankelijke en open architectuur nodig, mét optimale werkomstandigheden voor kunstenaars. Met onder meer een goede akoestiek en een even goede geluidsisolatie.

De timing van de verbouwing is nog niet definitief vastgesteld en zal afhangen van de procedure die nu in gang is gezet met De Vlaamse Bouwmeester.