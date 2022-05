Kunstenaar Ron Deblaere exposeert in Lichtervelde

Kunstenaar Ron Deblaere, bekend van zijn monumentale beeldhouwwerken verspreid over heel Vlaanderen, werd 75 jaar. Reden genoeg voor een overzichtstentoonstellingin in zijn galerij Eohipus. Tegelijk stelt zijn levenspartner Rita Devriendt haar schilderwerk en keramiek tentoon.

Ron Deblaere is intussen meer dan vijf decennia actief als kunstenaar. In al die jaren schilderde en, vooral, boetseerde de man een sterke reputatie bij elkaar. Zijn 75ste verjaardag leek hem een ideale gelegenheid voor een overzichtstentoonstelling in zijn eigen galerij Eohipus.

Doorheen de jaren zijn er drie gegevens die zijn bewondering en verwondering blijven wekken en dan ook steeds terugkomen in zijn werk: de natuur, de vrouw en het paard. Als man van het platteland, die zich graag laat inspireren door zijn dichte omgeving, is hij daarbij vooral gefascineerd door het boerenpaard. “Mijn grote inspirator is Rembrandt van Rijn. Ook hij zocht zijn inspiratie niet in verre oorden. Hij had steeds een schetsboek op zak en tekende en schilderde zo een indrukwekkend oeuvre bij elkaar”, vertelt de kunstenaar. Ron tekent en schildert al van in zijn jeugdjaren. Later, bij de oprichting van de Kunstkring in Lichtervelde, ging hij zich vooral toeleggen op beeldhouwen. Ook in zijn beroepsloopbaan kwam het grafische, zij het meer afgemeten, naar voor. “Ik ben gegradueerde in de elektromechanica en werkte aanvankelijk als technisch tekenaar in de staalfabriek hier in Lichtervelde. Nadien werkte ik 25 jaar lang bij Roularta in de lay-outafdeling waar ik dus instond voor de opmaak van onder meer De Weekbode. En ik tekende er ook wel eens cartoons voor bij de artikels”, zegt Ron.

Ik ben op een punt gekomen om mijn loopbaan te overschouwen en stilaan ook af te ronden

Het werk van Ron is prominent aanwezig in zijn eigen Lichtervelde. Dat wordt direct duidelijk op de Markt waar sinds 2014 een indrukwekkend oorlogsmonument van zijn hand prijkt: vier treurende figuren, opgesteld in de vier windrichtingen. Ook aan de bibliotheek staat er een werk van Ron: ‘de liedjeszanger’ met zijn accordeon, typerend voor Lichtervelde. “In een aantal dorpen in de Zwalmstreek mocht ik telkens een beeld maken dat een beroep voorstelde dat er vroeger veel werd beoefend. En vorig jaar nog maakte ik een beeld van Jean-Piere Monseré voor het wielermuseum in Roeselare”, weet Ron.

Ridl

Al die jaren letterlijk en figuurlijk tussen de kunst leven, deed ook iets met Rita Devriendt, al meer dan een halve eeuw de levensgezel van Ron. “Een tiental jaar geleden maakte ik in Rons atelier op een simpel blaadje een portret van een masker à la James Ensor. Ron zag potentieel en sindsdien ben ik niet meer gestopt”, zegt Rita, die de artiestennaam Ridl draagt en zich ook toelegt op keramiek. Ook Ridl exposeert haar werk. “De expo is voor mij wel belangrijk omdat ik op een punt ben gekomen om mijn loopbaan als artiest te overschouwen en stilaan ook af te ronden”, geeft Ron mee. “Als hartpatiënt moet ik het wat rustiger aan doen, dus ik zal geen grote opdrachten voor beeldhouwwerken meer aanvaarden. Maar de kunst zal ons altijd blijven beroeren.”

De expositie loopt van 14 tot en met 29 mei, op vrijdag, zaterdag, zondag en op Hemelvaartsdag telkens van 14 tot 18 uur. Kunstatelier Eohipus, Processieweg 38.