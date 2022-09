Kunstenaar Erik Hebberecht viert zeventigste verjaardag met groepstentoonstelling

Nog tot en met zondag 4 september loopt in Huize De Leeuw in Machelen-aan-de-Leie de expo ‘Hebberecht 70’. Naast werk van de Adegemse kunstenaar Erik Hebberecht kan je er ook het werk van tien bevriende kunstenaars bewonderen.

“Het is al de vierde keer dat ik op deze locatie tentoonstel”, vertelt Erik, die in zijn werk zowel romantisch zoekt naar zichzelf als de confrontatie aangaat met de harde realiteit van de oorlog. Van sterk vereenvoudigde skylines tot flarden van herinneringen aan de werkelijkheid en van transformeerbare werken op metaal en hout tot kleurrijke geometrische figuren, in het werk van Hebberecht vind je het allemaal. Naast de kunst van Hebberecht kan je op deze leuke expo ook het werk bewonderen van Brigitte De Vuyst, Tania Verhasselt, Carmen Milhous Arendt, Joke Maes of Inside Joke, Eva Luna, Mark Bessemans, Wocsy, Dirk Meuleman, Onno Jongewaard en André Klompmakers.

Daguitstap

“Wie een bezoekje brengt aan onze expo kan er zelfs een mooie daguitstap van te maken, want Machelen is een leuk plaatsje waar je mooie wandelingen en fietstochten langs de Leie kan maken. Bovendien bevindt zich op nog geen honderd meter van Huize De Leeuw het Raveelmuseum, waar momenteel in het kader van de ‘Biënnale van de Schilderkunst’ een prachtige tentoonstelling loopt”, aldus Erik. (MIWI)

De expo ‘Hebberecht 70’ loopt nog tot en met 4 september in Huize De Leeuw in Machelendorp 7 in Machelen en is te bezoeken op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag van 14 tot 18 uur en op zondag ook van 10 tot 12 uur.