Kunstenaar David Duits geeft Gevel van GS9 graffitikleedje: “Ik wil het Huis van Welzijn in de bloemetjes zetten”

Graffitikunstenaar David Duits kreeg de vraag van Stad Harelbeke of hij iets kon doen met de gevel van GS9, het Huis van Welzijn Harelbeke aan de Gentsestraat. “Huis van Welzijn zet zich dagelijks in voor de meest kwetsbaren in onze samenleving: daarom wilde ik ze met dit werk letterlijk in de bloemetjes zetten”, aldus David.

In GS9, wat staat voor Gentsestraat huisnummer 9, huizen diensten van Stad Harelbeke zoals onder meer het Ontmoetingshuis van Huis van Welzijn, de Sociale Kruidenier, het Digipunt en Buurtwerking. De zijgevel van GS9 is zeer zichtbaar als je de stad binnenrijdt, maar zag er ook kaal uit. Daar wilde schepen van Informatie en Communicatie Dominique Windels (Vooruit) iets aan doen. Hij vroeg aan graffitikunstenaar David Duits of hij iets kon doen aan de gevel. “De keuze is bewust. David zijn stijl is zeer herkenbaar en erg kleurrijk. Een stijl die aansluit bij wat GS9 doet: een rijk en gekleurd palet aan activiteiten en zorg voor en door mensen”, duidt de schepen.

David Duits aanvaardde de opdracht. “Huis van Welzijn zet zich dagelijks in voor de meest kwetsbaren in onze samenleving: daarom wilde ik ze met dit werk letterlijk in de bloemetjes zetten”, aldus David. “Dit werk is mijn interpretatie van een ‘warme thuis’. “Bedankt Harelbeke voor dit mooie canvas, en bedankt aan de mensen van Huis van Welzijn voor de warmte die jullie brengen in onze samenleving.”

Zwaluwkolonie

David Deduytschaver (33) is beter bekend als graffitikunstenaar David Duits. Hij spoot zijn allereerste graffitiwerk rond het jaar 2000. Onder invloed van de Amerikaanse hiphopcultuur verdiepte hij zich in deze toen nog jonge wereld. Tussen 2009 en 2018 diepte Duits zijn stiel als graffitikunstenaar uit.

“Ik ontwikkelde zo mijn eigen typerende letterstijl. Stilletjesaan groeide ook mijn interesse voor het figuratieve en ontdekte ik het idee van Street Art, een medium waarmee er op constructieve manier met de buurt in dialoog kan worden gegaan”, vertelt David, die niet aan zijn proefstuk toe is. Hij maakte onder meer drie graffitikunstwerken in de brandweerkazerne in Harelbeke voor hun 160e verjaardag. “De laatste jaren ligt de focus op het straatbeeld: ik wil graag mijn werk zoveel mogelijk in het straatbeeld krijgen, liefst op een positieve manier. Graffiti is een passie en iedere muur is een nieuw avontuur.” Leuk detail: in het werk aan GS9 zit een zwaluw verstopt die verwijst naar de allerlaatste zwaluwkolonie in het gebied waar de GS9 ligt.