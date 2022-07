Kunstdorp Koekelare geeft forum aan ruim 40 kunstenaars

Vrijdag vond in openlucht onder zeer ruime belangstelling de officiële voorstelling plaats van ‘Kunstdorp Koekelare.’

Schepen van Cultuur Jessy Salenbien (Vooruit) en Elise De Gend, voorzitter van de lokale cultuurraad, loofden initiatiefnemer Francky Vantyghem (afwezig wegens ziekte) voor het samenbrengen van alle kunstenaars en de volledige uitwerking van het kunstdorp.

Elise De Gend stelde in haar openingstoespraak dat kunst en cultuur maar al te vaak stiefmoederlijk worden behandeld. “Met dit project willen we aantonen dat dit in Koekelare niet het geval is. Het is zoals alle begin, bescheiden maar we hopen elke volgende editie uit te breiden, met toneel. Met muziek. Met vuurwerk. En met circusattracties, maar ik zal maar stoppen met dromen zeker”, grapt Elise.

Spiegel voor de maatschappij

“Waarom investeren in kunst? Wel, heel eenvoudig: kunst trekt de aandacht, is uniek, maakt je nieuwsgierig. Het is een spiegel voor de maatschappij en een getuige van het verleden. Kunst zet mensen aan het denken maar bovenal geeft het een stem aan onze emotie”, vervolgt Elise overtuigend. “Er hangt een artistieke vibe in het dorp, vandaar het project ‘Kunstdorp Koekelare.’ Daarmee willen we duidelijk maken dat we jong en gevestigd talent ruimte willen geven en dat op soms verrassende plaatsen.”

Van 1 juli tot 31 augustus wordt Koekelare overspoeld met kunst. Verschillende projecten tonen het werk van tientallen kunstenaars op tal van verrassende locaties. Zo vind je op de Brouwerijsite werken van Irénée Duriez, Jan Desmarets, Fredcot, Käthe Kollwitz, Yves Rhayé en Jonathan De Maeyer. Maar ook het pittoreske kerkje van Zande biedt onderdak aan vier kunstenaars: Jeffrie Devriese (beeldhouwwerken in brons), Lieve Dejonghe met haar gedetailleerde olieverfschilderijen. Zij geniet wereldfaam, want Lieve heeft ons land vertegenwoordigd op de wereldtentoonstelling in Shanghai. Zijn daar ook van de partij: David Smulders, een schilder, tapijt- en textielontwerper en Yves Adams, de in Zande wonende natuurfotograaf, wereldberoemd door zijn foto van een gele pinguïn, welke verschenen is in het tijdschrift National Geographic. In Zande pakt hij uit met zijn collectie ‘Tussen schemer en dageraad.

Kunst achter het raam

Daarnaast stellen 20 kunstenaars bij winkeliers hun werken tentoon in de etalage. Onder hen: David De Graef, Rob Watson, Jens Devrome, Eyeslikepics, Claire Chassot, Melissa Mommerency, Isolde en Iris Mák, leerlingen van SMIK, Chris Cracco, Ellen De Zutter, Fredcot, Maureen Vansevenant, leerlingen van de workshops van de cultuurraad, Madelief, Brian Vancompernolle, Ann Roose, Elise De Gend, Rudi Hollebeke en Chantal Deprince, Christel Vansteenwegen. Er is ook een wandeling ‘Kunstig Koekelare’, een nieuwe en toegankelijke wandeling rond de openbare kunstwerken in het dorp, bewegwijzerd met klinknagels. Een tocht vol beleving, verwondering, verbazing. (EV)

Meer info vind je op www.toerismekoekelare.be.