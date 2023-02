Kunst academieleerlingen fleurt vaccinatiecentrum op

In het vaccinatiecentrum in Ieper wacht je vanaf heden een aangename verrassing. Zowel in de wachtruimtes als in de kabinetten zijn kunstwerken te zien van leerlingen van dé academie.

“Het idee groeide vanuit het boek The healing arts over de helende kracht van kunst in een Londens ziekenhuis”, vertelt leerkracht kunst & cultuur en schilderkunst, Helena Pinket.

Pijnstiller

Daar werd vanaf de jaren tachtig intensief samengewerkt met artiesten en studenten van de academie om kunst in te zetten als “pijnstiller”. Grote kleurige schilderijen, sculpturen en mobiles verrezen er in de gangen en wachtruimtes om de patiënten, bezoekers maar ook het personeel een hart onder de riem te steken.

Het initiatief werd bijzonder gesmaakt en verspreidde zich ondertussen naar vele andere ziekenhuizen, ook in België. Zo groeide het idee om met het eerste, tweede en derde jaar schilderkunst van de academie grote, kleurige werken te maken.

Diverse doelgroepen

Er werden tal van ontwerpstudies gemaakt vanuit klassieke schilderijen die sterk vereenvoudigd werden. Rubens, El Greco en Caravaggio ondergingen zo een serieuze gedaanteverwisseling. Met grote potten muurverf gingen de studenten vervolgens aan de slag op oude panelen van beursstanden.

De werken fleuren de twee grote wachtruimtes van het vaccinatiecentrum ongezien op. Doordat de vele kabinetten waar er gevaccineerd wordt eveneens nogal kaal oogden, opperde de verantwoordelijke om ook daar aan de slag te gaan met artistiek werk. Zo groeide het idee om daar een kleine maar fijne expo te maken met creaties van de diverse doelgroepen.

Schilderijen, tekeningen en foto’s van kinderen, jongeren, volwassenen en mensen met een beperking maken er het bezoek een pak aangenamer. “Door de nog steeds geldende coronamaatregelen zijn we genoodzaakt om naar nieuwe manieren te zoeken om zichtbaar te zijn als academie. Ik ben dan ook blij dat we onze leerlingen toch tentoonstellingskansen kunnen geven op deze manier”, zegt schepen Valentijn Despeghel, bevoegd voor dé Academie.

De tentoonstelling verschilt natuurlijk in die zin van een klassieke expositie dat je er niet zomaar kan binnenstappen of rondwandelen. Het is dus wachten op je vaccin om de spreekwoordelijke artistieke pleister op de wonde toegediend te krijgen.