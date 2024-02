‘Kuj eki help’n’ strijkt nu ook neer in Heuvelland

Steeds meer dienstverlening verloopt digitaal en is vaak enkel nog via deze weg beschikbaar. Lastig als je weinig of geen kennis hebt rond het digitale. ‘Kuj eki help’n’ vindt nu al op geregelde tijdstippen plaats in Mesen, Poperinge en Vleteren. Door het succes breidt de dienstverlening vanaf 7 februari uit naar Heuvelland.

‘Kuj eki help’n’ is er voor iedereen, jong en oud kan er terecht voor deze gratis dienstverlening. De focus ligt op digitale basisproblemen zoals itsme-app installeren op de smartphone, een mail leren doorsturen, een foto toevoegen in de mail, apps downloaden… Voor meer gespecialiseerde hulp word je doorverwezen naar een ICT-professional.

Elke eerste woensdag van de maand kan je van 16 tot 18 uur met je vragen terecht in de bibliotheek van Wijtschate (Schoolstraat 12a). Per persoon voorziet de vrijwilliger 30 minuten . Inschrijven is verplicht en kan via de bibliotheek (057 45 04 56 of bibliotheek@heuvelland.be). Deelnemen is gratis.

‘Kuj eki help’n’ is een korte sessie waar geprobeerd wordt om één probleem op te lossen. Heb je vragen rond hoe je moet werken met een computer, veilig omgaan met je smartphone…? Digibanken regio Poperinge organiseert ook opleidingen. Meer info kan je vinden op https://www.heuvelland.be/kuj-eki-helpn (EF)