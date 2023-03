KU Leuven Kulak bindt de strijd aan tegen kanker: “De 24 uur voor het goede doel is intussen een mooie traditie geworden”

Vandaag, donderdag, start een nieuwe editie van de Kulak 24 uur tegen kanker, een initiatief van studentenvereniging BeMSA Kulak (Belgian Medical Students Association) in samenwerking met KU Leuven Kulak. De totaalopbrengst gaat naar het Leuven Kankerinstituut (LKI) dat zich inzet voor de strijd tegen kanker.

De hoofdactiviteit van de 24 uur is de 6-urenloop. Zes uren lang lopen studenten en personeelsleden voor het goede doel. Wie minder sportief is aangelegd, maar wel graag het goede doel wou steunen, kon de lopers sponsoren. “Dit is een recordeditie met een deelnemerslijst van 460 lopers, bijna het dubbele van vorig jaar. Door het slechte weer lopen we nu wel rondes van 540 meter in de gangen van hal A. Ook vicerector Piet Desmet loopt enkele rondjes mee”, zegt Maaike Defloor (22), eindeverantwoordelijke voor Kulak tegen kanker.

Inzamelacties

De volledige dag staat in teken van de actie. De aftrap werd donderdagochtend gegeven met een koffiekoekenverkoop. Daarnaast werd ook geld ingezameld via tal van activiteiten waaronder een frietjesverkoop, een fuif in de Zweetkelder en de ‘Proffen Tegen Kanker’ uitdagingen. De barometer aan opdrachten met een totaal van 1.200 euro werd reeds overschreden met 120 euro. Dat betekent dat professor Vereecke in de Noordzee moet duiken, professor Verslype les geeft als een sumoworstelaar, vicerector Piet Desmet de Europese hymne zal zingen en STUVO een camion vooruit trekt. “Voor de campus is de 24 uur voor het goede doel intussen een mooie traditie geworden. Vorig jaar werd er 30.000 euro ingezameld, dat willen we uiteraard evenaren of verbeteren, maar het gaat ook om de beweging en de sensibilisering dat de realiteit van de ziekte iedereen kan treffen”, besluit vicerector Piet Desmet.