KU Leuven campus Kulak Kortrijk eert Amal Clooney met eredoctoraat

Op 23 maart reikt de faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen van de KU Leuven op campus Kulak in Kortrijk een eredoctoraat uit aan Amal Clooney voor haar inzet als toonaangevende mensenrechtenactiviste, academica en advocate. Ze ontvangt haar eredoctoraat tijdens een academische zitting en zal ook een korte keynote geven.

Amal Clooney is adjunct-professor aan de Columbia Law School en is als advocate gespecialiseerd in internationaal recht en mensenrechten. Ze pleitte in zowat alle grote rechtszaken gaande van het Libanontribunaal over het Joegoslavië-tribunaal of de Armeense genocide tot het recente Oekraïense conflict.

“Niet voor niets geniet ze internationale naam en faam in haar domein. Ook deze uitreiking van een eredoctoraat op onze campus belooft een heel bijzonder moment te worden voor onze regio en ver daarbuiten”, zegt Piet Desmet, vicerector KU Leuven Kulak.

In 2016 richtten zij en haar man de ‘Clooney Foundation for Justice’ op. Hiermee streven ze gerechtigheid na door mensenrechtenschendingen over de hele wereld aan de kaak te stellen.

“Met dit eredoctoraat willen we mevrouw Clooney huldigen voor haar werk en inzet als academica, advocate en toonaangevende mensenrechtenactiviste die wereldwijd opkomt voor humanitaire doelen en strijdt tegen enkele van ‘s werelds meest verontrustende mensenrechtenschendingen”, zegt professor Gleider Hernández, promotor van het eredoctoraat. “Haar inzet voor de bescherming van de rechten van de meest kwetsbaren dient als inspiratie voor ons allen”, vult professor Ingrid Boone, campusdecaan Rechten in Kortrijk aan.

De KU Leuven zet zich actief in voor het bevorderen en verdedigen van mensenrechten. Zo lanceerde de universiteit in 2020 een mensenrechtentoets die van toepassing is op alle internationale overeenkomsten in het kader van onderwijs, onderzoek en dienstverlening, en voerde ze ook een Contactpunt Mensenrechten in.