KSV Pittem heeft eigen ouderraad

KSV Pittem heeft eind vorig jaar de ouderraad boven de doopvont gehouden. Het doel hiervan is een brug te vormen tussen de ouders van de jeugdspelers en het bestuur van de club.

“Laat mij beginnen met te benadrukken dat het bestuur van de club schitterend werk levert en dat het dus geenszins de bedoeling is hun werk over te nemen”, steekt voorzitter Guy Boxoen van wal. “De aanzet voor het oprichten van een ouderraad kwam zelfs vanuit het jeugdbestuur, dat merkte dat de kloof tussen het bestuur, de ouders en de spelers soms toch nog te groot is. Eind vorig jaar werd dan ook een oproep gelanceerd naar de ouders toe. Op 14 oktober zijn we met tien ouders samengekomen voor de oprichting van de ouderraad. Ikzelf werd voorzitter en Tamara Haneca nam de taak van secretaris op zich.”

Klankbord

“Onze taak is om een luisterend oor te zijn voor de vele ouders, de eventuele opmerkingen of verbeterpunten te centraliseren en deze dan door te geven aan het bestuur”, gaat Geert Boxoen verder. “Omgekeerd kunnen wij informatie vragen bij onduidelijkheden rond genomen beslissingen en deze doorgeven aan de ouders. Een concreet voorbeeld is Pro Soccer Data, het platform waarop alle afspraken geregeld worden. Zowel van de ouders, de spelers als van de trainers hoorden wij dat de werking hiermee wat stroef verliep. Wij hebben onze bevindingen aan het bestuur doorgegeven. Zij beslisten toen om de medewerkers meer uitleg te verschaffen over het platform door middel van workshops. Naast onze functie als klankbord, zullen wij ook mee onze schouders zetten onder bepaalde activiteiten en zullen we letterlijk en figuurlijk de handen uit de mouwen steken. Zo hebben wij tijdens het indoor boardingtornooi tussen Kerstmis en Nieuwjaar de controle van de CST’s op ons genomen en meegeholpen rond het terrein.”

Inzamelactie

“We hebben inmiddels drie vergaderingen achter de rug, waarbij we de grote krijtlijnen voor onze werking uiteengezet hebben. Uit onze gesprekken kwam een idee naar voren: een inzamelactie van voetbalkledij- en uitrusting. Iedereen heeft wel nog ergens voetbalkledij in de kast liggen dat te klein is of niet langer gebruikt wordt. Wij hebben ons tot doel gesteld dit in te zamelen, om deze spullen een tweede leven te kunnen geven. We hebben intussen een brief bezorgd aan de ouders met de vraag deze kledij bij de afgevaardigden van de ploegen af te geven. Het is nu afwachten hoeveel er binnengebracht zal worden. Afhankelijk van de hoeveelheid en de kwaliteit zullen we dan bepalen wat ermee zal gebeuren. Het is sowieso de bedoeling dat we hier kwetsbare gezinnen mee helpen. Of we de spullen zullen weggeven, of aan een sterk verminderde prijs zullen verkopen, weten we nog niet. Het geld dat hierdoor zou binnenkomen, wordt dan ten dienste van de club gesteld. Er was ook het idee om eventueel een fuif voor ouders en kinderen te organiseren. Via dergelijke initiatieven dragen we ons steentje bij aan de werking van de club”, besluit Guy Boxoen. (JG)