KSV Jabbeke huldigt loketverantwoordelijke Robert: “Na 55 jaar doe ik het nog altijd graag”

De metalen koekendoos van loketverantwoordelijke Robert is inmiddels erfgoed bij voetbalploeg KSV Jabbeke. En terecht, want Robert Vandevoorde is inmiddels 55 jaar bestuurslid. Zondag werd hij dan ook in de bloemetjes gezet.

Robert Vandevoorde is vooral bekend als ‘de brouwer’ van Jabbeke, zaakvoerder van de drankencentrale Vandevoorde die hij reeds geruime tijd overliet aan zijn zoon. Maar de man is in voetbalmilieus ook bekend, als de persoon die bij KSV Jabbeke achter het loket staat. Reeds 55 jaar lang!

Befaamde koekendoos

“Het is onvoorstelbaar dat Robert nog de moeite wil doen om als vrijwilliger te helpen bij KSV Jabbeke”, zegt Chris Bourgois, voorzitter van KSV Jabbeke. “Hij is 80 jaar en nog steeds zeer actief in de drankengroothandel van zijn zoon. Alleen op zondag neemt hij vrijaf en van die ene vrije zondag spendeert hij dan nog vier uur aan het voetbal. Het is toch wel zeer straf om dat nog te kunnen opbrengen. Vrijwilligers zijn schaars en die moet je goed verzorgen.”

“Er is veel veranderd, de supporters blijven na de match niet meer plakken”

Robert blijft stipt in wat hij doet en gebruikt nog steeds dezelfde geldkoffer, de befaamde metalen koekendoos, al sinds zijn eerste dag als loketverantwoordelijke. Die doos gaan we nooit wegdoen want dit is pure nostalgie! We willen daarom ook Robert eens goed in de bloemetjes zetten want hij is een levende legende voor onze vereniging.”

Andere tijden

Robert Vandevoorde was enorm verrast met de attenties van KSV Jabbeke. “We hebben hier gouden jaren beleefd”, lacht de man. “Toen we hier de bierhandel overnamen, stopte het bestuur van de voetbalploeg. Zo rolde ik in de functie van ticketman. Ik ga dit doen zolang ik gezond blijf, maar vanaf nu kan het rap keren. In 1963 kostte een ticket 10 frank (0,25 euro, red.), maar hadden we ook tot 400 bezoekers. Nu kost de entree 8 euro en hebben we 100 bezoekers. Het voetbal in die reeksen is veranderd, maar ook bij profvoetbal zie je dat de mensen meteen weg zijn na het voetbal. En ik ben supporter van de ploeg waar ze het meest pintjes drinken”, lacht hij. “Ze blijven niet meer plakken. Het zijn andere tijden, hé ! Maar ik doe het nog steeds graag. En ook de door iedereen gegeerde metalen koekendoos zal nog wel een tijdje meegaan.” (PA)