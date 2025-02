KSV De Ruiter bouwt aan sociale werking met Grinta:“We schenken extra aandacht aan de meest kwetsbare leden”

KSV De Ruiter kent de laatste jaren een sterke groei van de jeugdafdeling en dat gaat gepaard met een groter aandeel kwetsbare spelers. Het bestuur speelt hierop in met het sociale project ‘Grinta’. “Wij detecteren noden en proberen vanuit de vertrouwensband met onze spelers antwoorden te bieden.”

Enkele jaren geleden zag jeugdcoördinator Steven Debruyne een reportage van de City Pirates, een Antwerpse voetbalploeg met een sterk uitgebouwde sociale werking. “Je kan Antwerpen niet vergelijken met Roeselare, maar onze stad heeft een gelijkaardig project nodig! De laatste jaren zien we bij KSV De Ruiter een groter aandeel kwetsbare kinderen en daarom dienden we in 2023 een project in bij Elk Telt.”

‘Grinta’ is een sociaal project voor alle jeugdspelers van KSV De Ruiter, waarbij de club extra aandacht schenkt aan de meest kwetsbare. Dit gaat van financiële steun via de vrijetijdspas, over tweedehandskledij tot studiebegeleiding, maar ze gaan ook op pad met hun trainers, vrijwilligers en ouders. “Vorig jaar zijn we kleinschalig gestart, maar vanaf 1 maart zal ik als vormingsmedewerker van vzw Arktos Grinta verder uitbouwen. Ik ken de noden van de club en ik heb al een vertrouwensband met onze gasten. We werken voor dit project samen met Vives en Pascal Delheye (UGent), auteur van het boek ‘Sociaal Sportief werk’.”

“Als een kind zich niet goed voelt in zijn vel, zal het ook niet presteren op het veld”, aldus jeugdcoördinator Bert Degrauwe. “Voetbal is dan een laagdrempelige basis om hen te helpen en daarom is in onze club het sociale minstens even belangrijk als het sportieve.” Grinta is er in de eerste plaats voor de spelers zelf. “Vorig jaar startten we met een kledingbank. Te klein geworden kledij of schoenen kunnen binnengebracht worden en dat delen we uit aan jongeren die het financieel moeilijk hebben. Of wat denk je van onze fietsbib? De club kocht enkele fietsen aan, herstelde die en stelt ze ter beschikking van spelers die anders niet op training geraken.”

KSV De Ruiter stelde ook andere hiaten vast. “Sommige kinderen zijn niet weerbaar tijdens een training of match. Hoe vaak gebeurt het niet dat spelers zeggen dat ze een oefening snappen, maar als ze beginnen, voert niemand de opdracht correct uit. Wij willen hen leren om vragen te stellen als ze iets niet begrijpen. Weerbaarheidstraining op het veld dus, maar deze ervaring maakt hen ook sterker naast het voetbalveld.”

Meer dan voetbal

“Wat we ook vaak zien is dat spelers van hun ouders niet mogen trainen bij slechte punten of te veel schoolwerk”, vertelt Bert, “maar dit zorgt enkel voor verliezers: het kind kan niet sporten, de trainer heeft te weinig spelers en de schoolproblemen worden niet aangepakt.“ Daarom start KSV De Ruiter huiswerkklassen op. “Voor of na de training kunnen spelers hier terecht om – onder begeleiding – huiswerk te maken of te studeren. Deze plek moet een veilige haven zijn voor al onze spelers: kwetsbaar of minder kwetsbaar.”

Maar Grinta reikt verder. “Onze trainers zijn cruciaal om signalen op te vangen en we zullen hen daarin begeleiden. Via vormingen willen we ook de taalbarrière tussen trainers, ouders en spelers verkleinen. Niet iedereen weet wat “ga open” of “aan de tweede paal” wil zeggen!”. Het mag duidelijk zijn: er is werk aan de winkel. “Ik heb enorm veel ideeën en ik zal veel tijd te kort hebben”, lacht Steven. “Het zal niet alleen belangrijk zijn om prioriteiten te stellen, we zijn ook voortdurend op zoek naar financiële middelen. We willen immers een duurzaam en structureel sociaal beleid opzetten!”

Inspiratiebron

KSV De Ruiter is met Grinta genomineerd voor de Sportpluim van Roeselare, maar dat is niet wat hen drijft. “Een lach op het gezicht van een speler, of een dankbare blik van de ouders… daarvoor doen we het! En uiteraard lukt niet alles. We gaan stap voor stap en soms moeten we ook eens een stap achteruit durven zetten. “

Voor Bert en Steven is Grinta slechts het begin. “Ik hoop dat onze aanpak zich als een olievlek verspreidt onder de Roeselaarse sportclubs, want ik kan me niet inbeelden dat wij de enige zijn die deze noden ervaren”, weet Steven. “Wij krijgen soms de vraag of we met dit project niet extra kwetsbare jongeren aantrekken? Het antwoord is neen, en dan nog… waarom zou dat een probleem zijn? Die kinderen hebben toch evenveel recht om te sporten als een ander? Als wij onze jongeren niet helpen, wie zal het dan doen?” (Lieve Coffyn)