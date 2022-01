KSKD Hertsberge krijgt kunstgrasveld

Op de gemeenteraad van 20 januari werd de investeringstoelage voor voetbalclub KSKD Hertsberge voor de aanleg van een kunstgrasveld, het vernieuwen van de terreinverlichting en de afsluiting op het domein SK Dennenheem goedgekeurd. Het geheel werd in een erfpacht- en gebruikersovereenkomst op 50 jaar vastgelegd.

KSKD Hertsberge wil hun bloeiende jeugdwerking alle kansen geven op verdere ontwikkeling. Daarvoor hebben ze een dossier bij de gemeente ingediend om een investeringstoelage te bekomen voor de aanleg van een kunstgrasveld, een nieuwe omheining, een statribune en een energiezuinige ledverlichting. Door de aanleg van een kunstgrasveld kunnen ze optimaal gebruik maken van de ruimte op deze sportsite SK Dennenheem en zo hun werking verder uitbouwen. De gemeente hecht belang aan het steunen van verenigingen die kwalitatieve vrijetijdsbesteding aanbieden aan haar inwoners om zo samen een breed en aanvullend aanbod te kunnen realiseren.

Tijdens de gemeenteraad raad was er wel kritiek van Geert Vercruysse (Groen) op de aanleg van het derde kunstgrasveld in Oostkamp. “Ik ben principieel tegen de aanleg van kunstgras op onze voetbalvelden, dat was zo voor Oostkamp en Ruddervoorde. Het is niet de ideale oplossing. Je moet onze kinderen de kans geven om op echt gras te spelen, zich vuil te maken en eens met modderkleren het veld af te komen. De aanleg van een kunstgrasveld is ook een vorm van verharding, juist waar Oostkamp sterk inzet op het ontharden van nieuwe projecten. Wel ben ik blij dat er nu resoluut gekozen wordt voor materialen die perfect te recycleren zijn na verloop van tijd”, vertelt Vercruysse.

Hij vraagt zich ook af of een project zoals dit bijvoorbeeld niet beter zou gegeven worden aan TMVW en zo een betere prijs te bekomen, waarop burgemeester Jan de Keyser antwoordt dat een raamcontract niet altijd de meest voordelige oplossing biedt. Zowel Geert Vercruysse (Groen) als Dieter Van Parys (Vlaams Belang) maakten ook nog de opmerking dat er in dit dossier geen of weinig democratische controle mogelijk is vanuit de gemeenteraad. Ook ontbreken in het dossier dat aan de raadsleden werd bezorgd de offertes van de aannemers op het moment van de goedkeuring van de investeringstoelage. Er werd wel beloofd om ze nadien beschikbaar te maken voor de raadsleden. Ondertussen zijn we al te weten gekomen dat de firma Stadsbader de werken zal mogen uitvoeren.

“We zijn hierin niet de bouwheer, dat is SKD Hertsberge. Zij hebben de keuze gemaakt en zullen het volledige dossier ook verder moeten opvolgen en in goede banen leiden. We zijn met de gemeente enkel verantwoordelijk over de investeringstoelage”, weet de burgemeester er nog aan toe te voegen. Als bijkomende voorwaarde in de overeenkomst staat ook te lezen dat op de momenten waarop KSKD Hertsberge het kunstgrasterrein niet gebruikt, de Gemeente Oostkamp, na contact met KSKD Hertsberge inzake de veldbezetting voor het kunstgrasterrein zelf andere gebruikers zal mogen aanbrengen. Die andere gebruikers benutten op dat ogenblik het kunstgrasveld en de bijhorende installaties op hun verantwoordelijkheid.

Met een erfpacht- en gebruikersovereenkomst op 50 jaar gaf de Gemeenteraad op 20 januari de nodige tools aan SKD Hertsberge voor de herinrichting van het domein SK Dennenheem. De club zal in mei 2022 een kunstgrasveld aanleggen, de terreinverlichting en de afsluitingen vernieuwen van de terreinen in de Breeweg in Hertsberge. Op basis van de realistische prijsraming ondersteunt de gemeente Oostkamp deze werken met een éénmalige investeringstoelage van maximum 675.000 euro (excl. BTW). Het gemeentebestuur verleent naast een investeringstoelage ook een jaarlijks te indexeren onderhoudstoelage van 19.000 euro. Zo kan SKD Hertsberge de voetbalvelden en bijhorende constructies optimaal beheren en onderhouden. (GST)