KSA Ter Vichten schenkt volledige kerstmartkopbrengst van 2.000 euro aan De Nachtlichtjes voor Kom Op Tegen Kanker

Vrijdag 27 december overhandigde KSA Ter Vichten een cheque van 2.000 euro aan vzw De Nachtlichtjes. Onder de slogan ‘Samen maken we van deze kerst iets moois!’, organiseerde de ‘Goede doelen staf’ van KSA Ter Vichten exact een week geleden een sfeervolle kerstmarkt.

“We kozen als goed doel De Nachtlichtjes omdat zij al jaren een licht zijn in het donker voor mensen die te maken hebben met de vreselijke ziekte die kanker is”, zegt Olivier D’huyvetter (22) als een van de vijf organisatoren. “Ondanks het gure weer waren we meer dan tevreden met de opkomst van zo’n 200 à 300 man”, vult medeorganisator Luka Verhaeghe (22) aan. Het was wat afwachten hoe deze eerste groots opgezette editie ging verlopen.

“Het kwam wat traag op gang, maar was uiteindelijk heel geslaagd”, stelt de jongste organisator Jona Opbrouck (18). Of er een tweede editie komt volgend jaar? “Het zou mooi zijn moest er een vervolg komen, maar dat kan ook in een andere vorm”, vult Thibaut Noppe (22) aan. “Mogelijks is een zomerbar een optie”, zegt Steve Ketels (21) als vijfde van de staf.

De nachtlichtjes zullen half 2025 voor de elfde maal deelnemen aan de 1.000 kilometer fietsen ten voordele van KOTK. En dat met twee fietsteams. “Hartelijk dank voor deze mooi schenking via dit warm initiatief”, klinkt het bij voorzitter vzw De Nachtlichtjes Kurt Goeminne (51) oprecht dankbaar.

“Dat jullie dit bedrag inzamelden tijdens één avond kerstmarkt is indrukwekkend! Jullie som van 2.000 euro zal een wezenlijk onderdeel uitmaken van het startbedrag dat we nodig hebben om aan de start te mogen verschijnen. Wat ooit begon als een initiatief van een muzikante die bij onze fanfare Sint-Cecilia Vichte speelde, zullen wij komend Hemelvaartweekend voor de elfde maal trachten te volbrengen. Zij liet toen helaas het leven door een agressieve vorm van borstkanker. Letterlijk en figuurlijk in de lente van haar leven.”

Startgeld

Per team dienen ze 5.500 euro startgeld te betalen om te mogen starten, dus in totaal is dat dan 11.000 euro, dat integraal naar KOTK gaat. “Er zijn zelfs een aantal jaren geweest dat we met drie teams reden. Het is in dat kader dat er tal van acties op poten worden gezet.” Ondertussen zitten De Nachtlichtjes aan een bedrag van 150.000 euro dat ze op deze manier schonken aan KOTK. Ieder team bestaat uit een man of acht waarvan elk 125 van de 1.000 kilometer voor zijn of haar rekening neemt.

