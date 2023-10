KSA Ten Rode zet Fair Trade-handel in de kijker

In de Week van de Fair Trade werden de Oostkampse jeugdverenigingen door de gemeente uitgedaagd om een slogan rond Fair Trade creatief en visueel in beeld te brengen. KSA Ten Rode deed dat door met een Mexican Wave de Fair Trade-bordjes omhoog te steken, samen met alle handjes van hun leden. “Maar we proberen ook bij onze aankopen zoveel mogelijk rekening te houden met eerlijke handel en de korte keten. Zo kochten we voor ons groots verjaardagsfeest in september veel producten aan bij plaatselijke handelaars in plaats van te gaan voor de laagste prijs bij een supermarktketen. Daarmee willen we inzetten op het belang van Fair Trade-handel. Door een actie zoals deze kunnen we deze boodschap overbrengen aan onze leden”, weet Luna Degrande. (GST/foto GST)