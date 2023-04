KSA Rooyghem uit Sint-Kruis viert 90-jarig bestaan met ‘zwomloop’, eigen biertje en hangover games

Met een ‘zwomloop’, ‘hangover games’, een pop-upmuseum en de verkoop van 1.932 flesjes van een feestbiertje viert KSA Rooyghem uit Sint-Kruis komend weekend haar 90-jarig bestaan in de lokalen in de Engelendalelaan. Bondsleider Joris Deckmyn en penningmeester Wouter Mille lichten toe.

“In 1932 hebben acht studenten en een proost KSA Sint-Kruis opgericht. René Blieck was de eerste bondsleider”, vertelt Joris Deckmyn (22). “Het was een aftakking van KSA Dudzele. Maar we zijn toch een van de oudste jeugdbewegingen in de regio.”

“Na de Tweede Wereldoorlog werd de naam van onze jeugdbeweging veranderd in KSA Rooyghem, een verwijzing naar de plaats waar we aanvankelijk onze tweewekelijkse activiteiten mochten organiseren: het bijgebouw van de voormalige zomerresidentie van de Brugse bisschoppen, op het einde van de Bisschopsdreef in Sint-Kruis.”

Zware brand

“In 1969 verhuisden we naar de Engelendalelaan, want we kregen van de kerkfabriek een oude boerderij voor een symbolische frank. In 1972 kwam daar de barak bij, die in 2016 herbouwd werd met stadssubsidies”, vervolgt Wouter Mille (22).

“Een zwarte bladzijde in onze geschiedenis is de brand van 2005: door een kortsluiting brandde de boerderij volledig af. Met inzamelacties en steun uit de buurt konden we onze lokalen heropbouwen.”

“Gelukkig werd ons uitgebreid archief elders bewaard, zodat we tijdens ons feestweekend een pop-upmuseum kunnen inrichten, waarin de mijlpalen van onze KSA belicht worden”, zegt Joris Deckmyn.

Enkel jongens

In tegenstelling tot andere KSA’s bleef Rooyghem uitsluitend voorbehouden voor jongens. “We hebben nooit overwogen om een gemengde jeugdbeweging te worden. We zouden anders uit onze voegen barsten, want we hebben nu al 50 leiders en 185 leden. We zitten in de top 5 van Brugse jeugdbewegingen.”

“We hebben wel een tijdje leidsters gehad en er is een wisselwerking met de leidsters van KSA Sint-Kruis en Male, onze kabouters zitten samen met hun leden in het stadslokaal in het Paalbos. We organiseren samen activiteiten tijdens Sint-Kruis Kermis en de leidsters komen naar onze bar”, knipoogt Joris Deckmyn.

Feestbier

“Jarenlang was er een gezonde wedijver onder de leden uit Sint-Kruis en Male. Dat mondde uit in de ludieke leuze: Sint-Kruis blinkt, Male stinkt”, lacht Wouter Mille, die ook wijst op het sterk oudercomité. Hoogtepunten in de jaarwerking zijn de wafelenbak, een voetbaltornooi op 1 mei en uiteraard de jaarlijkse zomerkampen.

Momenteel wordt het feestweekend rond 90 jaar KSA Rooyghem voorbereid. “Er zijn al 400 inschrijvingen, want we hebben de oud-leiding ook uitgenodigd. De opbrengst van de verkoop van 1.932 flesjes van ons feestbier gaat naar de renovatie van de lokalen voor de knapen en jonghernieuwers in Male.”

“We organiseren een ‘zwomloop’ (een Zweedse survival run), een receptie, een pasta-avond, een concert van Basement, een afterparty met deejays. Op zondag zijn er hangover games en voor de ‘schijt je rijk’-wedstrijd hebben we een Schotse koe”, besluit Joris Deckmyn.