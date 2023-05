KSA-meisjes gaan voor Hopkoningintrio

Jolien Cambie (19), Charlotte Cauwelier (18) en Marthe Danneel (20) willen in Poperinge respectievelijk Hopkoningin, eerste en tweede eredame worden tijdens de verkiezingsavond op zaterdag 16 september in de grote tent op het Oudstrijdersplein. Daar moeten ze de Poperingse bevolking uitdagen, en omgekeerd. Vanaf dinsdag 16 mei kan men proberen om een van 3.500 toegangskaarten te bemachtigen.

In tegenstelling tot vorige edities, waar telkens drie trio’s uit de jeugdbewegingen het tegen elkaar opnamen, is er deze keer slechts één kandidatentrio. Cultuurfunctionaris Jessy Clynckemaillie dacht hiervoor een nieuwe formule uit. “De meisjes zullen hun kennis, vaardigheden en enthousiasme moeten bewijzen. In de zomermaanden en tijdens het Bierweekend voeren ze actieve opdrachten uit, waarmee ze de steun van de Poperingenaren moeten verdienen. Maar het trio daagt ook inwoners uit, en wil iedereen in beweging brengen. Zo kunnen de meisjes zich tonen als waardige ambassadeurs van de Hoppestad. In de toekomst zullen ze ook heel wat meer representatieopdrachten krijgen dan vroeger het geval was”, zegt Jessy.

Hoplusan

Jolien, Charlotte en Marthe zijn alle drie geboren en getogen Poperingenaars, en leerden elkaar kennen binnen de KSA. “Zes jaar geleden supporterden we nog voor onze leidsters, nu treden we zelf als leiding op het voorplan als kandidates. We kozen voor de naam ‘Hoplusan’. Hop spreekt voor zich, ‘lu’ staat voor lupuline, de gele stof die het hoofdbestanddeel is van de hopbel, en ‘San’ betekent drie in het Japans en verwijst naar judo, een hobby van ons alle drie. Bovendien klinkt het goed in de oren. We zijn wel het enige kandidatentrio, maar toch wordt de verkiezing een uitdaging. Het zou een grote eer zijn om onze schitterende stad drie jaar te mogen vertegenwoordigen”, zeggen de meisjes.

Jolien werd geboren op 11 november 2003, en is de dochter van hopboer en brouwer Joris Cambie (56). “Daar ik geboren en getogen ben in de hop, kreeg ik de eer om kandidate-koningin te zijn. Ik woon langs de Elverdingseweg, en mijn mama Gudrun Moeyaert is overleden. Ik heb een broer Bert (27), en drie zussen: Lies (25), Trui (23) en Lorene (22). Kleuter en lager volgde ik in de Freinetschool De Torteltuin, in het OLVi deed ik de richting Techniek-Wetenschappen. Nu volg ik aan de technologische campus Odisee Gent de opleiding Chemie-Milieutechnologie. Als jobstudente werkte ik in de Horeca en als Popsjot-begeleidster. Ik speel baseball als slowpitch bij The Frontliners, en verder lees en reis ik graag”, vertelt Jolien.

Charlotte is geboren op 26 juli 2005 als dochter van reisagent Jeroen Cauwelier (44) en opvoedster Eveline Van Den Berghe (44). Ze heeft een zus Louise (20) en een broer Tuur (16). “Ik woon in Sint-Andrieshof, volgde het kleuter en lager bij de Benedictinessen en zit momenteel in het zesde Wetenschappen-Moderne Talen in het college. Later wil ik kinesiste worden. In de AD Delhaize kan je me terugvinden aan de kassa, of als begeleidster in de kinderopvang Hopsakee. Ik hou van reizen en lopen”, aldus Charlotte.

Marthe woont in de Prof. Dewulfstraat, en werd geboren op 9 november 2002 als dochter van militair Wim Danneel (53) en Sophie Larou (50), verkoopster van reizen bij Tui. “Ik heb een broer Mathis (18). Het kleuter deed ik in Kinderland, het lager bij St.-Franciscus en Handel-Clil Secretariaat Talen in het OLVi. Nu volg ik Rechtspraktijk aan de HoGent, volgend jaar trek ik naar de UGent om advocate te worden. Ik werkte al in diverse Horecazaken, en heb als hobby’s fitness, lopen, lezen en uiteraard KSA.

Wervelende avondshow

Het hoogtepunt wordt de verkiezingsshow op zaterdag 16 september, die wordt gepresenteerd door Bartje van Schuif Af, en geanimeerd door Eric Melaerts en Co, en Gene Thomas. “Tijdens die avond toont Hoplusan de resultaten van de uitdagingen in de zomer, en volgen er nog een aantal proeven. Het trio hoopt waardige opvolgers te worden van Laura, Hanne en Manon, met de volle steun van Poperinge en het publiek”, zegt Toerismeschepen Klaas Verbeke.

“Tickets voor de 25ste Bier- en Hoppefeesten kan men vanaf dinsdag 16 mei bestellen via www.hoppefeesten.be of aan het onthaal van de Diensten Cultuur of Toerisme. Op vrijdag 15 september is er vanaf 14 uur de Seniorennamiddag (8 euro) met optreden van Chris Capoen en band. Voor de verkiezing kosten kaartjes 15 euro. Tribunekaarten voor de Hoppestoet op zondag kosten 15 euro”, aldus burgemeester Christof Dejaegher.