KSA leiders bouwen eigen ‘sjorkot’

De leiding van KSA Spermalie in Sijsele is dezer dagen in de weer met het quasi volledig zelf bouwen van een opslaghok voor grote materialen.

Ook Chiro en het feestcomité kunnen er gebruik van maken. Het Marollenplein met bijhorende infrastructuur voor de (jeugd)verenigingen in Sijsele werd al eerder in grote mate vernieuwd. Nu komt er ook nog een in hout uitgewerkte voorraadruimte bij voor de opslag van grote materialen zoals sjorbalken en tenten. In jeugdbewegingstermen een ‘sjorkot’ genoemd.

“Die nieuwe infrastructuur komt er in vervanging van de oude voorraadruimte die we nu nog gebruiken. Deze was echt wel aan vernieuwing toe”, vertelt Felix Coens, bondsleider van KSA Spermalie Sijsele. “Opmerkelijk is wel dat we ons sjorkot quasi helemaal zelf zullen bouwen met ons leidingsgroep. Het stadsbestuur wilde hierin investeren met de aankoop van de nodige bouwmaterialen maar vroeg dan ook wie zou instaan voor de eigenlijk bouw.”

Handige harry

“We hebben toen laten weten dat we dit wel zelf willen doen. Met leider Drion De Grande hebben we echt wel een handige harry in huis. Hij volgde elektromechanica en weet echt wel van aanpakken. Onder zijn leiding maken we er dus zelf werk van. Schepen Christoph De Sutter (CD&V+) volgt het project op vanuit de stad. Zo werd al voorzien dat er een elektriciteitskabel aankomt bij het nieuwe voorraadhok. In oktober zijn we begonnen aan de werken. Er was wat vertraging met de levering van het materiaal maar het ziet er wel naar uit dat het tegen eind dit jaar volledig klaar zal zijn.”

De nieuwe infrastructuur zal overigens ook gebruikt worden als opslagplaats voor de materialen van de Chiro van Sijsele. Het Marollenfeestcomité, dat in niet-coronatijden elk jaar de grote Marollenkermis organiseert, zal er ook feestmateriaal kunnen opslaan.