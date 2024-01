“Krullen knippen is een kunst”: met Elsy heeft West-Vlaanderen nu ook een gediplomeerde krullenkapster

Een kapster die zich gepassioneerd gaat toespitsen op het knippen van krullen. Dat is Elsy Dejans die zich liet omscholen en nu van haar kinderdroom haar passie heeft gemaakt. Ze leerde de stiel van een Nederlandse met Egyptische roots en telt nu al heel wat tevreden klanten.

“Ik wil me ook verder blijven bijscholen, zo wil ik een curlyage in de vingers krijgen”

Elsy Dejans (40) besloot tijdens de coronalockdowns om haar kinderdroom waar te maken. “Als kind wilde ik altijd al kapster worden, maar dat mocht destijds niet van thuis uit”, zegt ze. Elsy groeide op in Zwevegem, maar met haar man Kevin Van Elslander (uit Hulste afkomstig) en de kinderen Kytana (19) en Lana (17) wonen ze nu al tien jaar in de Harelbekestraat 23, in het doodlopend stukje straat dat uitmondt op de Rijksweg. “Ik heb lang gewerkt als textielarbeidster, maar zeven jaar geleden vestigde ik me als nagelstyliste. Dat doe ik nu nog altijd, maar via het avondonderwijs begon ik me ook bij te scholen tot kapster. Ik opende hier mijn Salon Lady E, ik kap hier dames, heren en kinderen. Maar ik had een paar klanten met krulhaar en die vroegen naar een meer gespecialiseerde aanpak. Ik begon met een cursus in Limburg, maar de specialiste zit in Nederland. Bij Batoel Hassan van de Krullenclub kon ik in de leer. Een enkele rit naar Groningen is 4,5 uur, als het verkeer mee zit. Ik kreeg van Batoel, die van Egyptische origine is en zelf over een ferme krullenbol beschikt, privétraining en begeleiding. Later dit jaar komt ze ook nog eens naar hier.”

Droog knippen

Krulhaar verdient dus een aparte aanpak. “Als kind had ik zelf ook pijpenkrullen, maar met de jaren is dat er wat uitgegaan. Maar ik heb nu gemakkelijk haar, ik kan het ook gemakkelijk opnieuw laten krullen. Vroeger werd je wel eens uitgelachen om die krullen, maar mooie krullen, dat is iets om trots op te zijn.” Maar hoe verlopen die specifieke knipbeurten van de krulleneigenaars dan? “De basis is het droog knippen, het wassen van het haar doen we pas achteraf. De meeste kappers snijden het haar wanneer het nat is. Bij mensen met recht haar is dat ook evident. Als je krullen nat maakt, dan wordt het haar langer en zie je ook niet meer zo goed hoe ver je mag snijden. Terwijl een gewoon kopje kappen vooral afgemeten werk is, moet je het bij krullen wat artistieker aanpakken. Het is dus een kunst. Want de ene krul krult ook iets meer dan de andere, je moet het ook wat aanvoelen. Ook het blazen van het haar gebeurt op een aangepaste manier, om het volume van de krul te behouden. Het is een heel stappenplan, maar voor mijn klanten is het een relaxerende ervaring. We nemen er bewust onze tijd voor. En er zijn ook heel wat verschillende types krullen, van het gebekt haar tot de afrokrul.”

Ook de producten die Elsy gebruikt en die je in haar salon kan kopen zijn aangepast aan de krullen. “Die producten zijn sulfaat- en siliconenvrij. Dat is nodig om de krullen in goede conditie te houden, want die hebben ook de ‘juiste voeding’ nodig.”

Ondertussen vonden al heel wat krullenkoppen de weg naar Salon Lady E. “Mensen uit Diksmuide en Gistel, maar ook hier uit de buurt uiteraard. In Vlaanderen heb je wel wat specialisten, maar die situeren zich buiten onze provincie. Ik wil me zelf ook verder blijven bijscholen, zo wil ik ook een balayage voor krullen, een curlyage onder de knie krijgen. Ik doe het met heel veel passie en ben ook blij met de positieve commentaren die ik krijg van mijn klanten. De voor- en na-foto’s zijn leuk om te delen.”