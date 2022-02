Kruisraket zet in op digitale marketing in Roeselare

Creatief branding agency Maister gelooft sterk dat de som der delen het verschil maakt. Eén van die delen is online aanwezigheid. Daarom werd Kruisraket opgericht. Een gloednieuw zusterbedrijf dat zowel kleine zelfstandigen, organisaties, KMO’s als grote bedrijven helpt om online te scoren. Samen opereren ze vanuit The Pink Building in Roeselare.

De stevige schouders onder dit nieuwe digitale marketing agency zijn Bram Couvreur en Mathieu Pacqueu, respectievelijk cep en senior digital marketeer bij Maister. Mathieu is het gezicht van Kruisraket en verdiende zijn marketingstrepen bij verschillende West-Vlaamse agency’s en als lesgever bij het Google Digitaal Atelier.

“We merkten dat de nood in Roeselare en omgeving hoog was voor een bureau dat zich specialiseert in digitale marketing”, stelt Mathieu. “Bij Maister hadden we wel de juiste expertise in huis, maar ermee uitpakken onder de creatieve Maister-vlag was moeilijker. Door op eigen benen te staan is het mogelijk om een eigen verhaal te brengen, te groeien én talenten aan te trekken.”

Strategie

“West-Vlaamse bedrijven weten dat een goed online verhaal oplevert, maar kunnen zelf niet aanwijzen waar de digitale kansen op meer omzet liggen”, gaat Mathieu verder. “Kruisraket helpt daarbij. We starten vanuit een strategie en kijken wat het beste is voor jouw bedrijf. Vervolgens gaan we aan de slag met SEO, SEA, social media marketing, online advertenties, leadgeneration en marketing automation… Door een eigen systeem van rapportage en data-analyse brengen we alle uitgaven en kosten samen zodat we precies weten wat elke lead kost én opbrengt.”

Op die manier toont Kruisraket aan dat het digitale verhaal geen holle marketingkost hoeft te zijn, maar effectief opbrengt en een positieve ROI heeft.