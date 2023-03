Kruispunt Rijselstraat in Torhout tot eind mei niet bruikbaar

Het wordt hunkeren naar de zomer. Niet alleen voor de zon, maar ook voor het slot van de stadskernvernieuwing in Torhout. Er is namelijk nieuwe verkeershinder op komst. Vanaf maandag 6 maart tot en met eind mei wordt het drukke kruispunt van de Rijselstraat met de Tinnenburgstraat en de Hertog van Arenbergstraat onbruikbaar.

Het is de bedoeling dat kruispunt volledig her in te richten als sluitstuk van de huidige heraanleg van het stukje van de Rijselstraat tussen de Kortemarkstraat en de Tinnenburgstraat. Laatstgenoemde werkzaamheden schieten weliswaar goed op, maar zijn nog volop aan de gang.

Omleidingen zijn noodzakelijk

“We beseffen natuurlijk dat dit opnieuw extra verkeershinder en omleidingen met zich brengt, maar het kruispunt heraanleggen zonder het af te sluiten, is uiteraard onmogelijk”, zegt schepen van Openbare Werken Hans Blomme. “We hebben jammer genoeg geen keuze: we zullen nog even door de zure appel moeten bijten.”

Door de werkzaamheden zullen vanaf maandag 6 maart voor drie maanden enkele straten doodlopend worden. Er zal enkel nog plaatselijk verkeer mogelijk zijn. Het gaat ten eerste om de Rijselstraat vanaf de Beckhofstraat tot aan het kruispunt met de Tinnenburgstraat, ten tweede om de Tinnenburgstraat vanaf de Lichterveldestraat tot aan het kruispunt met de Rijselstraat en ten derde om de Hertog van Arenbergstraat en de wijk d’Oude Schuur, die enkel nog bereikbaar zullen zijn via de Beckhofstraat en de Gitsstraat. Er zijn diverse omleidingen voorzien, die zo goed mogelijk aangeduid zullen worden. De aannemer heeft beloofd om al het mogelijke te doen om de hinder zo snel mogelijk achter de rug te hebben. Uiteraard spelen daarin de weersomstandigheden een niet te onderschatten rol. Gezien de lente voor de deur staat, zou het daarmee echter kunnen meevallen.

Gelukkig ook goed nieuws

Er is gelukkig ook goed nieuws. De wegwerkzaamheden aan de Nieuwstraat en de Hoedemakersstraat zijn zo goed als af. Het pleintje en kruispunt nabij de koffiezaak Izy Coffee wordt als woonerf aangelegd.

Ook in de Hofstraat gaat de bedrijvigheid goed vooruit. Daar legt de aannemer binnenkort de riolering aan. Eenmaal de huizen op de riolen aangesloten zijn, kan hij starten met het vernieuwen van de rijweg. Daarna zal de parking Hofstraat weer gemakkelijker bereikbaar zijn.

Met het afbreken van het oud-warenhuis Carrefour op de parking Hofstraat wordt er gewacht tot de Hofstraat klaar is. Het slopen gebeurt ten vroegste in juni.