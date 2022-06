Kruispunt Noordlaan-Aartrijkestraat in Torhout erg gevaarlijk

Onafhankelijk raadslid Koen Sap wees maandagavond tijdens de gemeenteraadszitting op de blijvend gevaarlijke situatie op het vernieuwde kruispunt van de Noordlaan met de Aartrijkestraat in Torhout. Hij stelde voor om het kruispunt te herbekijken. Hij noemde de rijstromen een miskleun.

Recent zijn er op het kruispunt (met verkeerslichten) twee ongevallen gebeurd. Bij een ervan liep een motorrijder uit Brugge, die in zijn recht was, zware verwondingen op. Hij zou naar verluidt een ledemaat verloren zijn.

Duidelijke verkeersborden ontbreken

“Er werd met de heraanleg van het kruispunt door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) naar meer veiligheid gestreefd, maar het tegendeel is waar”, sneerde Koen Sap. “Het vele omrijden dat de nieuwe verkeerscirculatie tot gevolg heeft, is bovendien niet bevorderlijk voor de verkeersveiligheid. Het is ridicuul dat je vanuit de richting Aartrijke niet naar links of rechts mag afslaan. En vanuit de richting van het kruispunt ’t Engelshof merk je niet of nauwelijks dat je niet naar links richting Aartrijke mag. Er staan onvoldoende en op bepaalde plaatsen zelfs geen duidelijke verkeersborden.”

“Daarenboven maken jullie gebruik van de beruchte betonnen legoblokken om een en ander duidelijk te maken. Maar die dingen zijn levensgevaarlijk. Beter plaats je paaltjes. Dat is veiliger. Haal die blokken daar dringend weg.”

Donderdag plaatsbezoek met AWV geweest

“De wegbeheerder van het kruispunt is AWV, onderdeel van het Vlaamse Gewest”, antwoordde schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V). “We blijven aandringen op de definitieve afwerking van het kruispunt. Dat doen we al sinds april. We willen dat de nodige verkeersborden geplaatst worden, inclusief de wegwijzers die de juiste richting aanwijzen naar Brugge, Oostende, Roeselare en Aartrijke. Donderdag was er opnieuw een plaatsbezoek samen met AWV, het studiebureau, de politie en de stad. Het studiebureau heeft een pv opgemaakt voor de aannemer naar aanleiding van het veel te lang uitblijven van de wettelijke verkeersborden. Hopelijk komt alles nu snel in orde.”