Kruispunt Beerstraat-Burg in Torhout wordt heringericht

Het kruispunt van de Beerstraat met de kleine Burg in Torhout wordt heringericht. Het is de bedoeling om het in te snoeren, zodat de verkeersveiligheid vergroot en er plaats gecreëerd wordt voor een beperkte groenzone plus zitbanken en terrasruimte. De gemeenteraad gaf maandagavond zijn zegen.

Het bestek en de raming voor de heraanleg van het kruispunt werden goedgekeurd. Er is een bedrag van een dikke 43.000 euro voorzien, btw inbegrepen. Onafhankelijk raadslid Koen Sap kon zich niet in het plan vinden en keurde het punt niet goed.

Ruimte voor extra groen en zitbanken

Het wegdek en de zit- en terrasruimte worden in grijze betonsteentjes aangelegd. De straatstenen die gebruikt zullen worden, zijn dezelfde als op het Hoedemakerspleintje. Op die manier trekt de stad de materiaalkeuze door die gemaakt is voor de stadskernvernieuwing.

Nu kun je, komende vanuit de Beerstraat, breed naar links of rechts uitzwenken op de kleine Burg. Dat wordt verleden tijd. Door het kruispunt flink smaller te maken, is het creëren van het extra groen mogelijk, net als het voorzien van zitbanken en terrasruimte voor de nabije horecazaken.

Nadeel: door de insnoering zullen de bestaande Shop & Go-parkeerplaatsen op de kleine Burg enkel nog vanaf de Beerstraat vlot bereikbaar zijn. Ze worden heraangelegd in grasbetontegels. Er zijn in de buurt ook witte blindegeleidetegels met noppen en ribbels voorzien.

Kerkstraatje speel een cruciale rol

In de directe omgeving bevindt zich het zogenoemde kerkstraatje vanaf de Burg naar de Sint-Pieterskerk. Dat zal iets meer weggedoken liggen achter de betonnen zitbanken die er geplaatst worden, maar het blijft de bedoeling om het straatje door wandelaars en fietsers te laten gebruiken.

“We wachten op het ontwerp voor het Heilig Hartpleintje langs de Beerstraat om fietsers eindelijk de kans te geven om reglementair vanaf de kleine Burg naar de Papebrugstraat te rijden”, liet schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V) in de wandelgangen al weten. “Daar speelt het kerkstraatje een cruciale rol in.”

Onveiliger en meer kans op file

Onafhankelijk raadslid Koen Sap stemde tegen. “Er wordt gestreefd naar meer verkeersveiligheid door de rijweg flink smaller te maken, maar net daardoor zal het er onveiliger worden”, voerde hij aan. “Trouwens : hoeveel ongevallen zijn er de voorbije tien jaar al gebeurd op dit kruispunt? Weinig of geen!”

“Door het insnoeren van het kruispunt zal er bovendien meer kans op file zijn. De auto’s die naar links willen afslaan, zullen vaak moeten wachten op wagens die vanuit de richting Bruggestraat komen. Op die manier zullen ze de voertuigen die naar rechts willen afslaan, constant achter zich ophouden.”