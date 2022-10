Kruiseikse Toneelvrienden met komedie ‘Schip-breuk’

De Kruiseikse Toneelvrienden brengen in de parochiezaal achteraan de vrije basisschool De Graankorrel vier voorstellingen van de komedie ‘Schip-breuk’. Het wordt alvast lachen geblazen met de zeven acteurs. Voor de regie zorgen voor de eerste keer Anouchka Caillon en Johan Vuylsteker.

Wanneer een ‘cocktail’ van een dom blondje, een bazige vrouw, een man in midlifecrisis, een ‘sloef’ en een homo na een schipbreuk op een onbewoond eiland aanspoelen ontstaan er relationele spanningen, misverstanden en hilarische situaties.

Hoe gaan deze onfortuinlijke Robinsons om met deze nieuwe situatie en vooral: hoe gaan ze met elkaar om? Hoe overleven ze? Geraken ze ooit weg van het eiland of wordt het hun graf? Of blijkt alles uiteindelijk toch niet zo dramatisch als het lijkt? Antwoord op al deze vragen krijgt u in deze absurde komedie. Een ‘schipbreuk’ ietwat anders dan alle andere.

Rolverdeling

Op de planken staan Rudi Stofferis (René, gescheiden en vriend van Vanessa), Nika Depypere (Vanessa, dom blondje die niet zonder haar beautycase kan), Tom Forrest (Vinny, homoseksuele broer van René), Mieke Vanmarcke (Renild, bazige vrouw), Luc Lernou (Leo, man van Renild), Rita Vuylsteker (Bomma, moeder Renild) en Yanaika Devos (postbode). Marie-Thèrese Vantomme fungeert als tekstvoorzegster.

Normaliter stond de komedie ‘Schip-breuk’ op de kalender in februari, maar werd dat door de nog onzekerheid door de pandemie verplaatst. Voor publiek en spelers wordt het alvast wennen aan een voorstelling zonder icoon wijlen Ronny Rigole. Hij overleed begin april 2020 door corona in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper.

Ghislain Verstraete en Frieda Pype staan niet langer op de planken. Rudi Stofferis en Rita Vuylsteker zijn toe aan hun debuut.

Praktisch

De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 4 oktober om 20 uur, zaterdag 5 en 12 november om 19 uur, zondag 13 november om 15 uur.

Kaarten kosten in voorverkoop 8 euro en aan de ingang 9 euro. Kaarten zijn te koop in het kantoor Forrest in de Nachtegaalstraat in Kruiseke, 056 31 34 34. Een deel van de opbrengst gaat traditioneel naar de werking van de dorpsschool. (Erik De Block)