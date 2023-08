Kruis en torenhaan worden teruggeplaatst op Bertinuskerk

Tijdens een korte plechtigheid werden dinsdag het gerestaureerde kruis en de torenhaan van de Sint-Bertinuskerk gewijd. Deze worden eerstdaags opnieuw op de toren geplaatst.

De Sint-Bertinuskerk is de oudste kerk van Poperinge. Met de bouw in romaanse stijl werd begonnen in 1147. Na diverse branden, werd ze in de 15de eeuw als gotische hallenkerk herbouwd. De westtoren was aan dringende restauratie toe, en die werken zijn nu volop aan de gang. Men raamt de kosten op een miljoen euro. Wim Seynaeve, pastoor van St.-Bertinus, wijdde het kruis met de vergulde basisbol onderaan en de twee kleinere aan de zijkanten, opnieuw in. “Op de haan staat als datum 1762”, zegt smeedwerker Mathias Huyghe uit Nieuwpoort, die instond voor het schilderen en opnieuw vergulden.

Schenking

Frank Hauspie, die als lid van het kerkbestuur de werken op de voet volgt: “Tien jaar geleden kreeg onze kerkfabriek een zeer mooie schenking, een legaat. Hiermee kunnen we heel wat werken uitvoeren. Nog niet lang geleden werd het OLV-altaar gerestaureerd, en werd het Catharinabeeldje aan de buitenkant vernieuwd. Volgend jaar zijn er grote werken gepland aan de kerkverwarming. Vanaf 2030 zullen de gevels worden aangepakt.”

Het kruis en de haan worden eerstdaags naar boven gehesen via een werflift aan de buitenkant. Dan zullen die weer een baken zijn voor de hele regio.

“Normaal gezien zal de gerestaureerde beiaard op dinsdag 12 september terug in Poperinge arriveren. Maar die zal pas in oktober weer speelklaar zijn. Jammer genoeg nog niet tijdens de Hoppefeesten dus”, besluit Frank Hauspie

Toren beklimmen

Tijdens de Open Monumentendagen op zaterdag 9 en zondag 10 september zijn er begeleide torenbezoeken. Daar komt men meer te weten over de restauratie van de toren en de beiaard. Een niet te missen kans om de toren tijdens de restauratie te bezoeken. Je beklimt de toren langs de binnentrap, je daalt af via een unieke buitentrap en werflift. In de kerk is een expo met meer uitleg over de restauratiewerken en de beiaard. Inschrijven is verplicht, en kan via de webstek van de stad. Op vrijdagavond 8 september is er een lezing door architect Dries Vanhove, die de werken coördineert.