Kruimelcafé Oostkamp kookt al vijf jaar gezond en goedkoop met ‘restjes’

Kruimelcafé Oostkamp bestaat vijf jaar. Het Kruimelcafé is in 2017 ontstaan uit de vzw Velt Oostkamp en was een idee dat eind 2016 op de droomavond naar voor gekomen was. Vier dames sloegen samen de handen in elkaar en begonnen, iedere dinsdag in het parochiecentrum De Raat, te koken met ‘restjes’.

Intussen is het Kruimelcafé een vaste waarde geworden en telt de vrijwilligersgroep al meer dan 30 personen. Elke week zoeken ze een betere bestemming voor voedseloverschotten. Lokale producenten zoals boeren, supermarkten, traiteur en bakkers ondersteunen het Kruimelcafé met producten die ze niet langer kunnen verkopen maar nog perfect te verwerken zijn. Daarmee maakt het kookteam een gevarieerd menu, volledig gebaseerd op wat ze die week hebben ontvangen. Elke dinsdagmiddag om 14 uur gaan ze aan de slag in de keuken van De Raat in Oostkamp, waar ze ook iedereen verwelkomen om te helpen meekoken. Vanaf 17 uur kan je aanschuiven voor soep, rond 18 uur wordt het hoofdgerecht opgediend en we sluiten af met een lekker dessert.

Lekker bordje vol

“Iedereen is welkom op dinsdagavond. We streven ernaar een mix van mensen te hebben zodat elke week opnieuw een leuke avond wordt. Dus heb je het wat moeilijker en kan je een goedkope, gezonde maaltijd gebruiken, of wil je gewoon een avondje niet koken en toch genieten van een gezellige avond en een lekker bordje vol, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Daarnaast houden we ook wat aan de kant voor mensen die dat extra steuntje kunnen gebruiken. Dus laat ons iets weten, en we helpen waar mogelijk.”

Vrije bijdrages

Het Kruimelcafé werkt met vrije bijdrages, wat betekent dat je in de spaarpot stopt wat je kan missen voor je maaltijd. Op deze manier financiert de organisatie hun huur en basisproducten om te koken zoals olijfolie en kruiden. (GST)

Iedereen is welkom, elke dinsdagavond in De Raat, Schooldreef 5, Oostkamp. Meer info: www.kruimelcafe.com.