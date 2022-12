Kruidenierswinkel Solidariteit Komen opent in nieuw pand

In opdracht van het plaatselijke CPAS (OCMW) richtte het atelier Pro een nieuw pand in nabij het RVT Paul Demade.

Het nieuwe pand zal dienen als kruidenierswinkel voor Solidariteit Komen. In dit pand zal ook de wekelijkse distributie van voedselpakketten plaatsvinden en er is een gescheiden ruimte voor een kleine kruidenierswinkel met schappelijke prijzen. Een grote frigo houdt alvast de waren fris.

In een kleinere ruimte wordt ook kleding aangeboden, wat niet het geval was in de lokalen van het stationsgebouw van Komen. Op de foto CPAS-voorzitter Frédéric Hallez, Cyril Maillot, Brigitte Zègres, Bruno Windels, Benjamin Lindeboom, Grégoire Dupont en Mahmoud Madadeh als vertegenwoordigers van Perspectiv, CPAS en de Regie des Quartiers tijdens de voorstelling van hun nieuwe pand gelegen aan de Ten Brielenlaan 160 in Komen. (foto ZB)

Foto en os ZB