Krottegemse Rommelmarkt wordt met meer dan 1.050 standen grootste ooit

Krottegem maakt zich op voor de 33ste editie van de Krottegemse Rommelmarkt op zondag 16 april. Met meer dan 1.050 standen wordt die groter dan ooit en de inschrijvingen lopen nog steeds als een trein. Voor plaatsmeester Frederik Moerman een hele opgave.

Er zijn meer dan 250 standen van buurtbewoners en standhouders en bezoekers komen van ver over de West-Vlaamse grenzen. Zelfs uit Noord-Frankrijk en Nederland. “Centraal punt is uiteraard de Onze-Lieve-Vrouwemarkt, maar ook de Onze-Lieve-Vrouwestraat, Sint-Hubrechtsstraat, Ommegangstraat, Spinnersstraat, Bruanestraat, Koornstraat, Sint-Anne, Jutestraat, G. Hoetstraat, Spanjestraat en Vierwegstraat maken een parcours van om en bij 6 km, dat zal ingepalmd worden door enthousiaste brocante- en tweedehandsverkopers”, vertelt Frank Wauters van de Krottegemse Ransels.

“Aangezien er wegeniswerken bezig zijn aan de Kop van de Vaart, hebben we voor deze editie de ingang voor de standhouders verplaatst naar het begin van de Onze-Lieve-Vrouwestraat, met een aanrijroute in de Jules Lagaelaan.”

De bezoekers kunnen niet enkel tweedehands spulletjes kopen of hun verzamelingen vervolledigen, maar ook genieten van de typische warme Krottegemse sfeer, o.a. in een van de locale horecazaken of terrasjes. Er zijn uiteraard ook een aantal foodtrucks aanwezig.

Kwaliteit en volkse sfeer

“Het succes van de Krottegemse Rommelmarkt komt door een aantal zaken, zoals de kwaliteit van de organisatie, maar uiteraard vooral door de gastvrije, volkse sfeer in de Roeselaarse wijk over de statie. Pluspunt is uiteraard ook de samenwerking met de Krottegemse Mooimakers, die de dag zelf vanaf 18 uur in samenwerking met een team van de Krottegemse Ransels alle deelnemende straten zwerfvuilvrij maken, zodat de wijk er op maandagmorgen proper bij ligt.”

De weersverwachting voor zondag 16 april voorspelt licht bewolkt en zonnig weer met 16°C. Alle elementen zijn dus verzameld om van deze 33ste Krottegemse Rommelmarkt een absolute topeditie en een volksfeest bij uitstek te maken.