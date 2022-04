Krottegemse Rommelmarkt met 900 standhouders op paaszondag in Roeselare

Op zondag 17 april vindt de eerste normale editie van de Krottegemse Rommelmarkt sinds lang plaats. “Na vier afgelaste edities wegens covid en de laatste uitgeregende editie liggen de kaarten deze keer goed. De weersvoorspellingen zijn meer dan ok, de coronamaatregelen zijn opgeheven en de inschrijvingen lopen als een trein!”, aldus Frank Wauters.

“Tijdens deze editie zal de Krottegemse Rommelmarkt opnieuw om en bij 900 standen tellen over een parcours van in totaal 6 km. Standhouders komen van ver over de West-Vlaamse grenzen en er zijn meer dan 250 standen van buurtbewoners”, begint Frank Wauters te vertellen. “Centraal punt is uiteraard de Onze-Lieve-Vrouwemarkt, maar ook de Spinnersstraat, Bruanestraat, Koornstraat, Overstatie, Tramstraat, Sint-Anne, Jutestraat, G. Hoetstraat, Fortuinstraat, Sint-Hubrechtsstraat, Onze-Lieve-Vrouwestraat en Ommegangstraat zullen worden ingepalmd door enthousiaste brocante- en tweedehandsverkopers. Door de aan de gang zijnde wegeniswerken in de Spanjestraat en de Vierwegstraat, hebben de diensten van de stad ons gevraagd deze straten ditmaal niet op te nemen in ons parcours.”

Typische sfeer

De bezoekers kunnen niet enkel tweedehands spulletjes kopen of hun verzamelingen vervolledigen, maar ook genieten van de typische warme Krottegemse sfeer, o.a. in een van de locale horecazaken of terrasjes. Er zijn uiteraard ook een aantal foodtrucks aanwezig.

“Traditiegetrouw organiseren we tijdens de april editie van de Krottegemse Rommelmarkt ook een verkiezing. Vroeger van de Baron(es) van Krottegem, sinds 2019 van de Krak van Krottegem. Dit jaar zijn de kandidaten (in alfabetische volgorde) Kjell Geldhof, Lorenz Jehs, Kenneth Lambrecht, Piet Loose en Alex Vyncke, die ondertussen allemaal campagne aan het voeren zijn. Eerstdaags krijgen alle bewoners van Groot-Krottegem een kiesbrief in de bus, waarmee ze tijdens de Krottegemse Rommelmarkt tussen 9 en 17 uur in het tuinhuisje van de Ransels naast Breda Viva La Vie hun stem kunnen uitbrengen. De uitslag zal dan ca. 17.30 uur bekend gemaakt worden in Breda Viva La Vie.”

Zwerfvuilvrij

“Het succes van de Krottegemse Rommelmarkt komt door een aantal zaken, zoals de kwaliteit van de organisatie, maar uiteraard vooral door de gastvrije, volkse sfeer in de Roeselaarse wijk over de statie. Pluspunt is uiteraard ook de samenwerking met de Krottegemse Mooimakers, die de dag zelf vanaf 18 uur in samenwerking met een team van de Krottegemse Ransels alle deelnemende straten zwerfvuilvrij maken, zodat de wijk er op maandagmorgen proper bij ligt.”