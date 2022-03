Krottegemse Lentedrink ter vervanging van nieuwjaarsreceptie

De verenigingen binnen ‘Spring erin’ en de Krottegemse Ransels slaan de handen in elkaar voor de organisatie van een Krottegemse Lentedrink. Die vindt plaats op zaterdag 19 maart vanaf 19 uur op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt in hartje Krottegem.

Na de succesvolle vorige edities van de kerstboomverhakseling wilden de verenigingen van Spring Erin begin januari 2022 op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt terug verzamelen blazen om te toasten op het nieuwe jaar.

“Maar zowel in 2021 als in 2022 kon dit door de coronacrisis niet doorgaan”, aldus Gino Van Eeckhoutte van Spring Erin, het samenwerkingsverband tussen de verenigingen ’t Vlotterke, 13+ en de wijkcomités van Batavia en de Korenbloem.

Start nieuwe werkjaar

Spring Erin zocht naar een alternatief en besliste om op zaterdag 19 maart een lentereceptie te organiseren. Daarbij krijgt het de steun van de Krottegemse Ransels. “De samenkomst luidt meteen het nieuwe werkjaar 2022 in op Krottegem”, aldus Gino.

Vanaf 17 uur kan men op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt genieten van warme chocomelk en wafels, Krottegemse soep, jenever, frisdranken, verschillende soorten wijnen en lekkere Roeselaarse streekbieren. “Met het initiatief willen we ontmoeting tussen mensen van Krottegem terug promoten.”

Krak van Krottegem

De komende periode staat er heel wat op til in Krottegem. Zo is er aanstaande zaterdag 12 maart de Krak van Krottegem quiz. “De ludieke verkiezing van krak van Krottegem gebeurt in twee schuifjes. Aanstaande zaterdag is er de quiz. De beste vijf Krottegemse deelnemers worden automatisch de kandidaten voor de verkiezing van de krak van Krottegem. Tijdens de 31ste editie van de Krottegemse Rommelmarkt op zondag 17 april is er de feitelijke verkiezing van ‘De Krak van Krottegem’”, legt Frank Wauters van de Krottegemse Ransels uit.

Op zaterdag 2 april is er in zaal De Kiem het jaarlijkse Ranselfeest. Meer informatie daaromtrent is verkrijgbaar via matthiastanghe@hotmail.com. “Daarnaast kijken we natuurlijk ook uit naar de Krottegemse Feesten. Die gaat dit jaar door van woensdag 25 tot en met zondag 29 mei”, geeft Frank nog mee.