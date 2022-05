Krottegemse Happening in plaats van feesten in Roeselare

Na de afgelasting van de Krottegemse feesten zochten De Krottegemse Ransels naar een alternatief voor het Hemelvaartweekend. Er werd beslist om vier gratis optredens te organiseren in café Breda Viva La Vie. “Zo is er toch nog iets voor de Krottegemnaars.”

Begin april maakten de Krottegemse Ransels, het wijkcomité op Krottegem, bekend dat er dit jaar geen Krottegemse feesten zouden zijn. Het wijkcomité kon niet akkoord gaan met een nieuwe evenementenreglementering van de stad. “Daarover willen we liever niets meer zeggen. We kijken vooruit en zochten naar een alternatief voor de Krottegemse feesten. Met de Krottegemse Ransels en Breda Viva La Vie hebben we beslist om samen in de bres te springen voor Krottegem”, aldus Frank Wauters.

Geen grote festiviteiten, maar een Krottegemse Happening moet toch een beetje een alternatief betekenen. “Van woensdag 25 mei tot en met zaterdag 28 mei organiseren we elke avond in het café een gratis concert.” De concerten starten telkens om 20 uur. Op woensdag trappen De Skjeeve Skoojers de Krottegemse Happening af. Op donderdag is het de beurt aan Audrey Champenois, op vrijdag zorgt het duo Roland Van Campenhout – John Snauwaert voor een vleugje muziek. Op zaterdag komen Shaking’ Strings and Rollin Joel optreden. De optredens zijn telkens gratis. “We hopen natuurlijk om volgend jaar terug uit te pakken met onze echte Krottegemse Feesten.