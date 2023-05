Krottegemnaars willen met burgerbegroting van 200 000 euro veertien projecten realiseren

Met een burgerbegroting van 200.000 euro krijgen de inwoners van Krottegem de kans om aan de hand van verschillende projecten hun buurt beter te maken. Het komende jaar worden veertien projecten gerealiseerd. “De inwoners kiezen voor een groenere, gezelligere wijk.”

Nadat de bewoners van het Groenpark al aan de slag konden met een burgerbegroting, is het nu de beurt aan de bewoners van de wijk Krottegem. Alle Krottegemnaars kregen vanaf september vorig jaar de kans om ideeën in te dienen om hun wijk beter te maken. “Via zo’n burgerbegroting van 200.000 euro worden de inwoners rechtstreeks betrokken in zowel de beleidsontwikkeling, maar ook in de beleidsuitvoering. Buurtinitiatieven zijn heel belangrijk voor het samenleven in een wijk”, aldus burgemeester Kris Declercq (CD&V).

Bijenlint en kruidenbakken

Hij stelde vrijdagavond de veertien gekozen projecten voor. “We merken vooral dat de Krottegemnaars een groenere en gezelligere wijk willen.” Zo wordt er binnenkort een bijenlint gecreëerd waarbij groenzones ingezaaid worden met inheemse planten en bloemen. Op de stoep komen er een vijftiental kruidenbakken en de moestuin in ’t Elsenhof krijgt een serre. De bewoners kiezen er ook voor om nieuwe ontmoetingskansen te creëren. Zo moet een maandelijkse markt op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt van het plein het kloppende hart van de buurt maken.

Stem van de jeugd

De aankoop van enkele tenten die door de wijkverenigingen gehuurd kunnen worden, moet het gemakkelijker maken om het jaar door iets te organiseren. In de voortuin van Pas Par Toe, een organisatie voor volwassenen met een beperking, komt er een picknickbank. Het burgerproject Kippegem kan binnenkort rekenen op nieuw materiaal. “Ook de stem van de Krottegemse kinderen mag natuurlijk niet ontbreken”, aldus de burgemeester. Tijdens verschillende klassessies in het vijfde leerjaar van zowel de Mozaïek, De Plataan als de Spanjeschool kwam ook de plaatselijke jeugd met voorstellen op de proppen. Dankzij de kinderen komen er onder andere klimbomen, basketbalringen en banners rond verkeersveiligheid in de wijk. Alle gestemde projecten worden het komende jaar opgestart. Wie interesse heeft om zijn of haar schouders te zetten onder een bepaald project kan dit aangeven via participatie.roeselare.be/krottegem.