Krottegemnaars kunnen aan de slag met burgerbegroting van 200.000 euro

Na de bewoners van het Groenpark en de Meiboomwijk al aan de slag konen met een burgerbudget, lanceert de stad nu een zelfde initiatief in Krottegem. De 7.500 inwoners van Krottegem krijgen de kans om te beslissen over de besteding van 200.000 euro voor projecten naar keuze binnen de thema’s groen, ontmoeting en verbinding.

Terwijl momenteel in het Groenpark en de Meiboomwijk de door de bewoners gekozen projecten worden uitgevoerd, werd in Krottegem een dergelijk initiatief rond burgerbegroting opgestart. “Het concept van de burgerbegroting is eenvoud. Al wie wil kan samen met buren of andere sympathisanten dit najaar een project indienen dat zij willen realiseren in of voor hun buurt”, aldus burgemeester Kris Declercq (CD&V). De projecten moeten wel binnen de thema’s groen, ontmoeting en verbinding vallen. Begin 2023 bekijkt de stad of de ingediende projecten voldoen aan een aantal spelregels. In maart 2023 gaat een stemfase van start en kan elke Krottegemnaar stemmen op de projecten die hij of haar gerealiseerd wil zien. De projecten met de meeste stemmen worden in de zomer van 2023 tot uitvoering gebracht. “Met onze bestuursploeg spraken we reeds aan het begin van de legislatuur de ambitie uit om volop in te zetten op Krottegem”, aldus de burgemeester. Vorige week werd nog de heraangelegde Ardooisesteenweg officieel geopend. “Via de burgerbegroting gaan we nog een stapje verder en worden inwoners rechtstreeks betrokken in beleidsontwikkeling en -uitvoering.”

Aandacht voor de jeugd

Binnen het project van de burgerbegroting in Krottegem gaat er extra aandacht naar kinderen en jongeren. Zij worden actief betrokken bij de ontwikkeling van ideeën en projecten. “Om de stem van kinderen en jongeren maximaal mee te nemen worden er twee aparte trajecten voorzien.” Binnen het budget van 200.000 euro wordt er tot twee keer toe een budget van 20.000 euro aan de kant gelegd voor de keuze van de jeugd.

Donderdagavond ging op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt een eerste caravansessie door. De komende maanden trekken de stadsmedewerkers nog zes keer naar de buurt om er te horen welke ideeën er bij de bewoners bruisen. Aanstaande zondag is de caravan te zien op de festiviteiten rond 100 jaar Bataviawijk. Later deze maand trekken de stadsmedewerkers naar het pleintje Dumont-Wyckhuyse en naar het pleintje in de Pater Pirestraat. In oktober staan de Jean-Pierre Monséstraat, de Kardinaal Cardijnlaan en het Munitieplein op de planning. “De aftrap op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt was, ondanks het slechte weer, een succes. We hopen ook op andere locaties bewoners met goede ideeën te mogen verwelkomen.” Mensen die een leuk idee hebben kunnen dat ook delen via het platform participatie.roeselare.be. Op die website vindt je ook alle informatie omtrent de burgerbegroting terug.