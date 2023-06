‘Kroniek van Harmonie Vrij en Blij’ omvat 70 jaar geschiedenis

De Oostkampse Harmonie Vrij en Blij besliste eind 2022, na bijna 70 jaar werking, om ermee te stoppen. De harmonie heeft een mooie en rijke geschiedenis achter de rug. Om dat niet verloren te laten gaan, vatte Lieve Janssens de 70 jaar van Vrij en Blij samen in een publicatie, De Kroniek van Vrij en Blij.

“Het idee voor deze publicatie ontstond toen het archief van Vrij en Blij werd overgedragen aan de erfgoedraad”, vertelt Lieve Janssens. “Ik ben zelf 20 jaar bestuurslid geweest van Vrij en Blij en vond het passend om dan de kroniek klaar te hebben op de datum wat de 70ste verjaardag van de vereniging zou moeten geweest zijn. Uit het vele materiaal heb ik geprobeerd de belangrijkste gebeurtenissen en periodes weer te geven. Daarbij hebben Roger Maes en Hubert Dejaegher mij geholpen om de tijdslijn van de harmonie op te stellen waarbij voor ons drie vele herinneringen naar boven kwamen. Deze uitgave zal het verhaal van Vrij en Blij levendig houden.” De Kroniek van Vrij en Blij is een mooie, rijk geïllustreerde brochure geworden van 52 pagina’s met meer dan 90 illustraties. In de brochure wordt een mooi beeld geschetst van de geschiedenis van Vrij en Blij, maar ook van het feestgebeuren in Oostkamp sinds 1953.

Oproep

De erfgoedraad doet ook een oproep naar andere verenigingen om hun verhaal neer te schrijven.” Als er iemand geïnteresseerd is, stellen wij onze kennis en eventueel een medeauteur ter beschikking om tot een waarheidsgetrouwe brochure te komen”, weet Sebastian Vande Ginste nog te vertellen. Deze brochure kost 5 euro en is te verkrijgen bij de auteur Lieve Janssens, bij de Keemkring Oostkamp en bij Gheysen Printing. (GST)