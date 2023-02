Krokuskriebels in het Hopmuseum: “Ontdekt de magische hopwereld”

In het Hopmuseum in Poperinge ervaar je krokuskriebels van zaterdag 18 februari tot zondag 26 februari. Ontdek de magische hopwereld met verteljuf Ingeborg of vlieg als een piepauw door het Hopmuseum.

“Ga je mee, als piepauw verkleed, door het Hopmuseum vliegen? Los je al de vragen op dan verdien je heel wat stippen op je vleugels. Op woensdag 22 februari, in de namiddag, wordt het helemaal leuk want dan tovert een schminkster je gezichtje om in een lieveheersbeestje”, vertelt Caroline Bequoye van het Hopmuseum. “In het Hopmuseum kan je niet alleen het verhaal leren van de hop. Er staan ook volksspelen, heel wat bezoekers hebben hier reeds hun behendigheid getest en lieten hun digitale wereld even achter zich.

Op vrijdag 24 februari gaan we met z’n allen volksspelen. Het is de bedoeling om binnen het eigen gezin een competitie aan te gaan. Als het soms wat moeilijk zou zijn is dit geen nood, de assistentie van het museum staat klaar om te helpen.”

Verteljuf

Ingeborg dompelt je op zaterdag 25 februari onder in de magische wereld van de hop. Geboren verteljuf Ingeborg verkleed als een mysterieuze hopboerin boeit groot en klein met haar verhaal uit de magische hopwereld. Onderweg worden nog leuke doe-activiteiten gedaan zoals het brouwen van hoplimonade en hoppethee. Nadien worden de kindjes beloond met een diploma van hopkenner”, aldus Caroline. “Kom het museum ontdekken aan de hand van een fotozoektocht. Iedereen is hartelijk welkom. Het is tof om wat hulp te krijgen van mama of papa maar om alle hindernissen te overwinnen voorzien we ook assistentie vanuit het museum. En dien je een juist ingevuld formulier in dan maak je kans op een boekenbon.” (LBR)