Kritiek op vergunningsbeleid van de gemeente Jabbeke: Regeren de bouwpromotoren?

Peter-Jan Hallemeersch (Groen) stelt het vergunningsbeleid van het Jabbeekse gemeentebestuur in vraag. Hij meent dat het schepencollege maar al te vaak de wettelijke verplichte adviezen naast zich neerlegt. Een ambtenaar bevestigt dit verhaal, maar het gemeentebestuur zegt dat dit eerder een uitzondering is. Regeert niet de middenstand, maar de bouwpromotor het Permekeland?

De vraag is of het gemeentebestuur te vlot bouwvergunningen uitschrijft, ondanks negatief advies van de administratie. Een grondig debat over een ruimtelijk beleid, de impact die een gemeente kan hebben en de macht van bouwpromotoren dient zich aan.

Groot risico

Groen hekelt het negeren van negatieve adviezen, maar in het verleden stelde ook al Geert Orbie van N-VA dat de bouwpromotoren te veel macht hebben. “Doordat er geen visie is, kunnen bouwpromotoren hun wildste plannen indienen”, zegt Orbie. “In verschillende bouwdossiers worden de adviezen genegeerd. Dat een aantal van deze beslissingen tevens een groot risico met zich meebrengt voor de toekomst is verontrustend”, stelt Peter-Jan Hallemeersch . “Ik denk hierbij aan het bouwproject in de Permekelaan. Volgens de gemeentelijke ambtenaar is het niet verenigbaar met de ruimtelijke omgeving en worden er eigenlijk te veel woningen op een veel te klein perceel neergezet. Het college lost dit nogal creatief op door het project te kaderen in het nabij gelegen inbreidingsproject Jabit’o waarbij het negatieve advies niet meer moet gevolgd worden. Gelukkig komt de West-Vlaamse deputatie wel eens tussen om deze beslissingen te herzien. Maar er is ook het project op de site garage Phlips of het project voor 20 appartementen van Matexi langs de Watermolenstraat. Dat laatste creëert een precedent voor heel Varsenare Noord. Voor het woonproject langs de Bollaerdstraat, ook Varsenare Noord, gaat Omgeving Vlaanderen in beroep tegen het schepencollege omwille van de watertoetskaart. Omdat het tegen het advies van De Nieuwe Polder toch de Tollenaarsbeek langs de Popstaelstraat wil openleggen.”

Beter afschaffen?

Een gemeentelijk ambtenaar bevestigt dit verhaal. “Het advies van externe administraties of van de eigen gemeentelijke omgevingsambtenaar wordt al te vaak niet gevolgd. Misschien is het beter dat al die administraties, inclusief de gemeentelijke omgevingsambtenaar, worden afgeschaft?” klinkt het cynisch.

Uitzonderlijk

Schepen van Ruimtelijke Ordening Claudia Coudevillle wijst op het feit dat er wekelijks een overleg is tussen haar, de burgemeester en de bevoegde ambtenaren over deze complexe materie. “Er komen ieder college 30 omgevingsvergunningen op de agenda en we volgen heel uitzonderlijk niet het advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar. En in vele gevallen heeft de aanvrager ondertussen een bijkomende motivatie aan het dossier toegevoegd waardoor het negatief advies van de ambtenaar eigenlijk niet meer geldt. We moeten als college trouwens steeds een passende motivatie hebben om een negatief advies van de stedenbouwkundige ambtenaar te weerleggen. Zo evident is dit niet. Dit is materie waar zowel stedenbouwkundige zaken, juridische zaken, interpretaties, milieumaatregelen en inzichten aan te pas komen. Het is echt een complexe materie.” (Patrick Anthone)