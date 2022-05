Kritiek op overwoekerde dierenstrooiweide in Oostende

Er komt kritiek op het onderhoud van de dierenstrooiweide in het Bosje. “Dat laat te wensen over en de stad moet in actie schieten”, zegt gemeenteraadslid Karel Labens. Het stadsbestuur weerlegt :”De natuur gaat perfect zijn gang”.

De strooiweide voor huisdieren werd in 2018 ingericht en bevindt zich in het Maria-Hendrikapark tussen de Gouwelozestraat en de Armenonville. Op de zone kunnen mensen de as van hun huisdier verstrooien en er bloemen leggen, maar bordjes, vaasjes en andere permanente zaken zijn niet toegelaten. “Er zijn ongeveer 30.000 huisdieren in onze stad en in de nabije omgeving worden jaarlijks 5.000 dieren gecremeerd. De strooiweide laat toe dat mensen zelf hun huisdieren kunnen uitstrooien”, schetst gemeenteraadslid Karel Labens (Vooruit). “Ik werd gecontacteerd door verschillende mensen die hun huisdier wilden uitstrooien, maar onverrichterzake naar huis keerden.”

Schande

“Wat ik vaststel op de strooiweide, is een schande. Die wordt niet onderhouden, de weide kan niet betreden worden, het onkruid staat tussen de gedenkstenen en rondom de banken staat het gras veel te hoog. Het is niet verwonderlijk dat mensen de as van hun dier hier niet willen uitstrooien. Dat kan veel beter. Men moet dringende de site proper en net maken voor de huisdieren die hier in de toekomst verstrooid worden en als respect voor de huisdieren die hier al uitgestrooid zijn. Zodat mensen hier met een goed gevoel komen.”

Perfect normaal

Schepen Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor openbaar domein : “De strooiweide voor dieren is van meet af aan een plek geweest waar hoge grassen worden gecombineerd met kleine steenformaties en bloembollen. Het gaat hier over hyacinten en laatbloeiende paaslelies. De bloei loopt op zijn einde, maar voor het maaien van de bloemenweide met bollen moeten we minstens wachten tot half juni. Er is van overwoekering geen sprake. Wat je vandaag ziet, is de natuur die, zoals elk jaar, perfect normaal zijn gang gaat.” (EFO)